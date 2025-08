Ospedale di Lecco: da Regione Lombardia 22 milioni per sicurezza e alta tecnologia

lecco

Finanziamenti per una nuova sala operatoria ibrida e interventi strutturali tra il 2025 e il 2027

Un investimento di 22 milioni di euro per l’Ospedale di Lecco è stato inserito nel nuovo piano di investimenti sanitari 2025-2031 approvato da Regione Lombardia. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rete ospedaliera del territorio attraverso interventi strutturali e tecnologici che migliorino qualità, efficacia e sicurezza delle cure.

Le risorse saranno impiegate per due interventi principali. Il primo, da 5,8 milioni di euro già inseriti a bilancio per il 2025, prevede la realizzazione di una sala operatoria ibrida di ultima generazione. Il secondo, da 16,2 milioni, si concentrerà tra il 2026 e il 2027 su lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio, nell’ambito della messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture.

“Queste risorse rappresentano un segnale concreto dell’impegno di Regione Lombardia per il territorio lecchese – dichiara Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza della Regione –. L’obiettivo è potenziare le strutture esistenti, migliorare la qualità delle cure e garantire ambienti più sicuri sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. La sala operatoria ibrida sarà operativa già a partire dal 2025, mentre gli interventi strutturali seguiranno nel biennio successivo”.

Con questo stanziamento, Lecco si conferma al centro delle politiche sanitarie regionali, con un’attenzione concreta alla qualità del servizio pubblico. “Un investimento concreto per la sicurezza e l’innovazione sanitaria del nostro territorio”, ribadisce Piazza.