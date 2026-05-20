Il Comune di Bellano ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione del nuovo chiosco realizzato presso l’Orrido di Bellano, una delle principali attrazioni turistiche del territorio lecchese.

L’Amministrazione è alla ricerca di un gestore che si occupi della struttura e dell’area esterna, secondo quanto deliberato dalla Giunta e formalizzato dagli uffici competenti.

Orrido di Bellano: pubblicato il bando per la concessione del nuovo chiosco turistico

“Dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione dei servizi igienici e del chiosco da adibire a bar grazie a un contributo regionale ottenuto attraverso un bando a cui avevamo partecipato, è stata ora pubblicata la procedura per la concessione”, spiega il sindaco Antonio Rusconi. “Ci auguriamo che la gara vada a buon fine, così da poter offrire un servizio aggiuntivo per i turisti, ma anche un’interessante opportunità di lavoro per l’aggiudicatario”.

Nel dettaglio, la concessione avrà una durata di nove anni con una base d’asta fissata a 10mila euro annui. Il bando riguarda la gestione della struttura bar, che dovrà garantire un orario di apertura minimo pari a quello dell’Orrido, per almeno 210 giorni all’anno.

Il futuro gestore sarà inoltre tenuto a garantire il servizio di somministrazione di bevande e alimenti, la pulizia dei servizi igienici – accessibili anche ai visitatori dell’Orrido – e la cura dell’area antistante la biglietteria. È prevista anche la possibilità di organizzare eventi e iniziative in coordinamento con l’assessorato al Turismo del Comune.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani: la partecipazione di candidati con età inferiore ai 35 anni contribuirà positivamente al punteggio finale.

Il chiosco, pur rientrando nel perimetro dell’Orrido, non sarà ad uso esclusivo dei visitatori della gola naturale, trovandosi prima dei tornelli di ingresso. Tuttavia, è stato progettato per ampliare i servizi turistici e migliorare l’accoglienza dell’area.

I numeri confermano la crescita del sito: nel 2025 i visitatori hanno superato quota 265.000, con un introito per il Comune di Bellano pari a 1.590.000 euro. Un incremento significativo rispetto al 2015, quando i visitatori erano 19.500 e gli incassi si attestavano intorno ai 29.000 euro.

“A oggi la struttura è da completare”, conclude il sindaco Antonio Rusconi. “Per questo motivo, per il primo anno, il canone sarà ridotto a 5mila euro, considerando che il gestore dovrà occuparsi delle rifiniture, dell’arredo e di alcuni interventi di manutenzione”.

Tutti i dettagli del bando sono disponibili all’Albo pretorio del Comune di Bellano.