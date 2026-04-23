L’evento, promosso dalla Provincia di Lecco con scuole e istituzioni, ha coinvolto 400 studenti e 24 enti tra università, forze armate e centri per l’impiego.

settima edizione della Giornata dell’orientamento post diploma al Polo territoriale di Si è conclusa con successo laedizione dellaal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, iniziativa dedicata alla scoperta delle opportunità di prosecuzione degli studi e di carriera professionale post esame di Stato.

L’evento, organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, l’Istituto capofila per l’orientamento Lecco 1 “Falcone e Borsellino” e con la preziosa collaborazione del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, ha visto la partecipazione di 400 studenti provenienti dagli istituti di secondo grado della provincia.

La giornata è stata inaugurata con i saluti istituzionali nell’aula magna del Polo territoriale di Lecco, che, confermando il proprio impegno verso il territorio, ha ospitato per il settimo anno consecutivo questo evento ormai consolidato tra le iniziative provinciali di orientamento.

Orientamento post diploma a Lecco: 400 studenti al Politecnico

Sono intervenuti al tavolo dei relatori il Consigliere provinciale delegato al Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini, la Professoressa del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano Laura Malighetti, il Dirigente dell’Istituto comprensivo Lecco 1 “Falcone e Borsellino” Vittorio Ruberto.

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Nel corso della giornata gli studenti hanno avuto l’occasione di interagire direttamente con i rappresentanti di 24 enti, tra cui Università, Accademie, Comando Militare Esercito Lombardia di Milano, la Marina della Difesa – Comando interregionale Marittimo Nord della Spezia, il Comando provinciale della Guardia di Finanza, i Centri per l’impiego di Lecco e Merate e il Collocamento mirato della Provincia di Lecco.

Un contributo significativo all’organizzazione dell’evento è stato fornito dagli studenti frequentanti il quarto anno dell’indirizzo “tecnico dei servizi d’impresa” della Fondazione Clerici di Lecco, che hanno svolto un ruolo attivo nell’accoglienza e nel supporto agli studenti partecipanti.

Quest’anno la Giornata dell’orientamento post-diploma ha introdotto una novità significativa che unisce innovazione e responsabilità: il Servizio Istruzione e Formazione professionale della Provincia di Lecco ha scelto di eliminare totalmente la produzione cartacea di locandine e opuscoli, optando esclusivamente per il formato digitale.

Questa decisione non è stata solo una scelta di modernizzazione, ma un atto consapevole basato sul profilo dei protagonisti dell’evento, riconoscendo come gli studenti di questa fascia d’età siano ormai pienamente autonomi nell’uso dei propri dispositivi digitali al di fuori del contesto scolastico.

Attraverso un semplice QR code, gli studenti hanno potuto consultare il programma dell’evento direttamente sul proprio smartphone, avendo a disposizione uno strumento orientativo agile e già condiviso in anticipo dai loro professori.

In questo scenario, la tecnologia smette di essere un semplice strumento di svago per diventare un alleato dell’ambiente. L’eliminazione della carta non ha solo garantito rapidità nella diffusione delle informazioni, ma ha rappresentato una lezione pratica di sostenibilità, sensibilizzando i giovani sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale attraverso le proprie abitudini quotidiane.