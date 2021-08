Sarebbe dovuta "scadere" oggi, lunedì 2 agosto 2021, ma è stata prorogata sino al prossimo 13 settembre: stiamo parlando dell'ordinanza anti alcol emessa dall'Amministrazione comunale di Lecco a inizio luglio dopo l'intensificarsi di risse ed episodi di violenza che, se non causati direttamente dai fumi dell'alcol, senza dubbio hanno visto spesso protagoniste persone che il gomito lo avevano alzato decisamente troppo. Un provvedimento che però a qualcuno proprio non va giù tanto che stasera scatta la disobbedienza civile con le birrette in piazza.

Ordinanza anti alcol: scatta la disobbedienza civile con le birrette in piazza

A promuovere l'iniziativa, dal sapore non tanto di luppolo quanto di provocazione, sono Francesco Cima Vivarelli, Matteo Redaelli e Domenico Saggese, rispettivamente coordinatore, tesoriere e presidente di +Europa Lario che stasera "saluteranno" il rinnovo della decisione comunale che vieta la vendita di alcolici dopo le 21 offrendo una birra ai passanti. "L’appuntamento è in Piazza Diaz, a Lecco, alle 20.30 - spiegano - ma si distribuiranno le birre alle 21.01, scoccato il primo minuto del rinnovo appena entrato in vigore/applicato"