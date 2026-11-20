Non abbiamo ancora ricevuto il saldo completo degli stipendi di ottobre, non abbiamo alcuna certezza sui pagamenti di novembre e...

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Cari lettori, se in queste difficili settimane i nostri settimanali e i portali del circuito “Prima” hanno continuato a informarvi puntualmente, è stato esclusivamente grazie al senso di responsabilità e alla passione di chi lavora in queste redazioni da anni. È ciò che vorremmo continuare a fare, ogni giorno, per dare voce anche in futuro ai nostri territori.

Oggi, però, siamo costretti a fermarci e a far sentire la nostra voce. Il Comitato di Redazione Lombardia di Ops Media – Il Cittadino Srl (ex Netweek), con il sindacato Figec, proclama da oggi, venerdì 20 novembre, lo stato di agitazione dei giornalisti.

Non abbiamo ancora ricevuto il saldo completo degli stipendi di ottobre, non abbiamo alcuna certezza sui pagamenti di novembre e pesano forti incognite sul futuro delle testate, attualmente in fase di liquidazione e di possibile passaggio societario, con il concreto rischio di una sospensione delle pubblicazioni.

Per tutelare la nostra dignità lavorativa e la sopravvivenza stessa dei giornali, da oggi ridurremo drasticamente gli aggiornamenti sui siti web e la foliazione delle edizioni cartacee.

Vi chiediamo di starci accanto anche in questo momento difficile, proprio come avete sempre fatto, settimana dopo settimana, in tutti questi anni.

Il Comitato di Redazione Lombardia