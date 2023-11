L'assemblea elettiva del Gruppo Onoranze Funebri di Confcommercio Lecco ha confermato alla presidenza per il prossimo quinquennio Maristella Carnio, titolare della Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo. L'assise, svoltasi il 26 ottobre presso la sede dell'associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, ha visto anche l'elezione del Consiglio direttivo, che resterà in carica per il periodo 2023-2028. A fianco dei consiglieri confermati - ovvero Luca Colombo (Fratelli Colombo di Olgiate Molgora), Claudia Crippa (Onoranze Funebri Crippa Gelindo di Oggiono), Alberto Galli (Onoranze Funebri Galli di Lecco), Davide Mattavelli (Onoranze Funebri Fratelli Mattavelli di Osnago) e Davide Vicini (Vicini di Mandello del Lario) - anche tre new entry: Maria Bizzanelli (Bemof di Dervio), Maria Teresa Caccavari (Onoranze Funebri Bonfiglio di Erba) e Valeria Valsecchi (Vof Valsecchi Alvaro di Costa Masnaga).

Onoranze Funebri: Maristella Carnio confermata presidente

"Sono molto soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi cinque anni e ringrazio per la rinnovata fiducia - sottolinea Maristella Carnio - In particolare vorrei evidenziare le attività svolte insieme a Regione Lombardia, con cui si è creata una bella sinergia: siamo riusciti a ottenere modifiche importanti rispetto alla nuova normativa, tutelando così gli interessi delle imprese del nostro territorio. Ripensando al mio primo mandato da presidente, non posso non ricordare il periodo del Covid: abbiamo fatto squadra per fronteggiare l'emergenza e garantire il nostro servizio in sicurezza. Quel periodo ci ha unito moltissimo. Oggi il Gruppo è forte e altamente rappresentativo: basti pensare che il 98% delle imprese funebri è associato a Confcommercio Lecco. C'è una sana concorrenza che ci spinge a migliorarci e a elevare la qualità della nostra offerta. Evidenza di questo continuo miglioramento è la realizzazione delle Case Funerarie: con una punta di orgoglio mi piace ricordare che la prima struttura in Lombardia è stata realizzata negli Anni Novanta dai fratelli Mattavelli a Osnago. Ad oggi ogni impresa si sta prodigando per realizzarne una propria, incontrando l'esigenza costante di avere un luogo rispettoso e tranquillo dove poter rendere il giusto commiato ai propri cari". Poi continua: "Un altro dato evidente è quello relativo allo spazio conquistato dalle donne: in un settore prevalentemente maschile per tradizione, tante delle nostre imprese sono ormai a gestione e guida femminile". Infine evidenzia: "Da sempre crediamo nel valore della formazione: Confcommercio Lecco è l’unica associazione della Lombardia che organizza tutti i corsi di formazione per gli operatori funebri prescritti dalla normativa vigente. I prossimi partiranno nel 2024 e daranno la possibilità a chi vuole accostarsi a questo settore di arrivare preparato: anche per lavorare come semplice "portantino" si deve infatti svolgere un corso per necrofori".