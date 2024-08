Ondata di calore: nei prossimi giorni, temperature con picchi fino a 38 gradi

Anche le temperature minime nelle aree di pianura andranno a posizionarsi, da domani in poi, attorno ai valori massimi registrati dalle serie storiche per quel che riguarda il periodo in esame: diffusamente oltre 20-22°C, con valori anche superiori a 25°C nei nuclei urbani.

A fronte dell’innalzamento delle temperature, i cittadini sono invitati a seguire tutte le pratiche necessarie ad evitare un'eccessiva esposizione al sole e al calore, avendo cura di mantenere una corretta idratazione ed evitando - se possibile - di svolgere attività all'aperto nelle ore più calde della giornata, solitamente tra le 11 e le 17.

Le regole da seguire

Queste le 10 regole da seguire, secondo il vademecum del Ministero della Salute:

1. Evitiamo di uscire nelle ore più calde: proteggiamo soprattutto bambini ed anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

2. Proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro: la misura più semplice è la schermatura delle finestre con tende che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. L’impiego dell’aria condizionata è utile ma vanno evitate le temperature troppo basse (non più di 5° C rispetto all’esterno). È importante garantire la pulizia periodica dei filtri.

3. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno: bere molta acqua e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Limitiamo il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, di caffè e di alcolici.

4. Seguiamo sempre un’alimentazione corretta: ricordiamoci di consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione al giorno. Moderiamo il consumo di piatti elaborati ricchi di grassi e riduciamo i condimenti. Privilegiamo cibi freschi, facilmente digeribili e ricchi di acqua. Utilizziamo poco sale e privilegiamo quello iodato.

5. Facciamo attenzione alla corretta conservazione degli alimenti: il rispetto della catena del freddo è importante per la sicurezza degli alimenti.

6. Vestiamoci con indumenti di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione. All’aperto è utile indossare cappelli leggeri per proteggere la testa dal sole. Utilizziamo occhiali con filtri UV e schermi solari prima di esporci al sole, non solo quando siamo al mare. Stesse precauzioni vanno seguite da coloro che lavorano in luoghi all’aperto.

7. Proteggiamoci dal caldo in viaggio: se siamo in auto ricordiamoci di areare l’abitacolo evitando ove possibile le ore più calde della giornata e tenere sempre a portata una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati o animali nell’abitacolo, neanche per brevi periodi.

8. Pratichiamo l’esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata. In ogni caso, se si fa attività fisica, ricordiamoci di bere molti liquidi e mangiare in modo corretto.

9. Offriamo assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, persone in difficoltà etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

10. Ricordiamoci sempre di proteggere anche gli animali domestici: diamogli molta acqua anche quando siamo in viaggio e facciamo soste in zone ombreggiate. Per quanto riguarda i cani evitiamo di farli uscire nelle ore più caldedella giornata per non farli camminare sull’asfalto rovente.

Numeri utili

Al fine di offrire ai cittadini informazioni e orientare nella rete dei servizi ATS Brianza ha istituito il Numero Verde Emergenza Caldo 800 008 300 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 16.30

E’ attivo inoltre il numero gratuito di pubblica utilità 1500, promosso dal Ministero della Salute nell’ambito della campagna informativa “Proteggiamoci dal caldo“. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 9.00 alle 18.00, offre ascolto e dà informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute.