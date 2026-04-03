Risorse a Lecco, Galbiate e Osnago

Arrivano buone notizie per il territorio lecchese: grazie allo scorrimento della graduatoria del bando regionale dedicato all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo, la provincia di Lecco beneficia di nuovi finanziamenti.

Oltre mezzo milione di euro per le sale da spettacolo della provincia di Lecco

Regione Lombardia ha deciso un aumento complessivo di 6 milioni di euro, portando la dotazione totale del bando a 11 milioni. Questo incremento permette di finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei, sostenendo complessivamente 74 realtà del settore culturale in tutta la regione.

Nel dettaglio, in provincia di Lecco sono stati approvati tre interventi per un totale di 526.905 euro:

Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso – Lecco: 131.620 euro

131.620 euro Parrocchia di S. Giovanni Evangelista – Galbiate: 316.285 euro

316.285 euro Parrocchia di Santo Stefano – Osnago: 79.000 euro

“Si tratta di interventi concreti che rafforzano la rete culturale del nostro territorio”, commenta il Sottosegretario regionale Mauro Piazza. “Questi spazi rappresentano luoghi fondamentali di aggregazione, crescita e identità per le nostre comunità. Investire nella loro riqualificazione significa migliorare sicurezza, accessibilità e qualità dell’offerta culturale locale”.

Piazza aggiunge: “Come territorio lecchese possiamo essere soddisfatti di questo risultato, che premia progettualità serie e già pronte. Regione Lombardia dimostra ancora una volta attenzione concreta verso le realtà locali, sostenendo interventi che avranno ricadute positive non solo sul piano culturale, ma anche sociale ed economico”.

Gli interventi finanziati rientrano nel Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e coinvolgono micro, piccole e medie imprese, oltre a enti e realtà impegnate nella gestione di spazi per lo spettacolo.

Con questo ulteriore stanziamento, Regione Lombardia conferma la volontà di non lasciare indietro progetti validi, rafforzando una rete diffusa di presìdi culturali in tutte le province.