Oltre 70 trattori hanno attraversato le strade di Lecco, accompagnati dalle bandiere gialle di Coldiretti e dagli applausi di residenti e visitatori. Una lunga sfilata che oggi, domenica 29 novembre 2026 ha portato nel cuore della città il mondo agricolo delle province di Como e Lecco, in occasione della Giornata interprovinciale del Ringraziamento. Una manifestazione partecipata, alla quale hanno preso parte imprenditori agricoli, famiglie, rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

GUARDA LA GALLERY (9 foto) ← →

A caratterizzare il corteo è stato soprattutto il colpo d’occhio dei mezzi agricoli, ciascuno con la bandiera gialla dell’organizzazione, a testimonianza dell’unità e del senso di appartenenza degli associati. Un appuntamento che ha unito la tradizione religiosa alla valorizzazione del lavoro degli agricoltori e del loro ruolo nella tutela del territorio.

Il momento centrale della mattinata è stato la celebrazione eucaristica presieduta dal prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, che durante l’omelia ha richiamato il valore della riconoscenza e della custodia del creato. «La terra è un dono che Dio ha messo nelle nostre mani perché sia custodita, perché sia coltivata» ha sottolineato.

Al termine della celebrazione, il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi, ha letto la tradizionale preghiera dell’agricoltore. Prima della partenza dei trattori sono intervenuti anche il sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, e i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli, che hanno evidenziato il peso dell’agricoltura nell’economia locale, nella salvaguardia del paesaggio e nel presidio delle aree rurali e montane.

La sfilata ha raggiunto il lungolago, dove monsignor Uberti ha impartito la benedizione ai mezzi agricoli. Un passaggio accompagnato dagli applausi del pubblico, che ha seguito numeroso la manifestazione.

«Vedere oltre 70 trattori sfilare per le strade di Lecco, tutti con la bandiera di Coldiretti, è stata una testimonianza straordinaria dell’unità e del senso di appartenenza della nostra organizzazione. Ancora più significativo è stato l’affetto con cui la popolazione ha accolto gli agricoltori. La Giornata del Ringraziamento ci ricorda il valore del nostro lavoro, ma anche la responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Difendere l’agricoltura significa difendere la capacità di produrre cibo, custodire il territorio e mantenere vive le nostre comunità» sottolinea il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi.

Un’occasione anche per richiamare l’attenzione sulle difficoltà e sulle prospettive del comparto. «La partecipazione delle istituzioni e la risposta della città hanno confermato quanto l’agricoltura sia parte integrante dell’identità lariana. Le nostre imprese affrontano quotidianamente sfide complesse, dalla difesa del reddito alla gestione della fauna selvatica, dagli effetti dei cambiamenti climatici alla tutela delle produzioni locali. Occorrono politiche capaci di riconoscere la specificità dell’agricoltura delle nostre province e di creare le condizioni perché i giovani possano continuare a investire nel settore. La giornata di Lecco ha rappresentato un’importante occasione per ribadire queste priorità» aggiunge il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori.

La manifestazione è proseguita sul lungolago con il mercato di Campagna Amica, che ha coinvolto tredici aziende agricole e l’associazione AgriMercato Como Lecco, presieduta da Sara Ranghetti. Sui banchi sono stati esposti riso, miele, formaggi, ortaggi di stagione, agrumi, vini, olio extravergine di oliva, confetture, erbe aromatiche e prodotti trasformati.

La giornata ha così portato in centro non soltanto i mezzi e i colori di Coldiretti, ma anche le aziende e le produzioni che rappresentano una componente importante dell’economia lariana. Una partecipazione che ha coinvolto la città e riportato al centro il legame tra agricoltura, comunità e tutela del territorio.