trasporti

Obiettivo potenziare sicurezza, fermate e linee R-Link

Un investimento strategico per rivoluzionare il trasporto pubblico locale anche nel Lecchese. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera da quasi 97 milioni di euro destinati al miglioramento, all’ammodernamento e alla messa in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico in tutta la regione. Di questi, ben 17.680.000 euro sono riservati all’Agenzia del TPL Como-Lecco-Varese, con interventi mirati che toccheranno direttamente anche il territorio lecchese.

Oltre 17 milioni di euro all'Agenzia del TPL Como-Lecco-Varese

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente – interviene concretamente per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, sicuro e attrattivo per i cittadini lombardi. Un’azione che rafforza la nostra visione di una mobilità moderna e sostenibile, vicina ai territori e orientata al futuro. Uno degli obiettivi prioritari di Regione Lombardia, infatti, è quello di rafforzare i servizi di trasporto pubblico e renderli sempre più funzionali alle esigenze degli utenti, rimanendo in linea con le nostre politiche ambientali e di sviluppo sostenibile”.

Il piano coprirà gli anni 2026, 2028 e 2029, e si svilupperà in due fasi: la prima, della durata di 24 mesi, sarà dedicata alla progettazione tecnica e agli studi di fattibilità da parte delle Agenzie TPL; la seconda, anch’essa biennale, vedrà la realizzazione concreta degli interventi.

Nel dettaglio, nel territorio di competenza dell’Agenzia Como-Lecco-Varese, le risorse saranno così suddivise:

3.000.000 euro per la riqualificazione delle fermate in condizioni critiche

1.560.000 euro per la sostituzione delle paline informative, standardizzate secondo il modello regionale

8.320.000 euro per il potenziamento delle fermate lungo le linee R-Link, ad alte prestazioni

2.400.000 euro per la riqualificazione dei nodi di interscambio

2.400.000 euro per interventi di efficientamento delle infrastrutture TPL

“Questo stanziamento rappresenta un passo concreto verso una mobilità pubblica più sicura, accessibile ed efficiente per tutti i cittadini lombardi”, ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “In particolare, il territorio lecchese beneficerà di infrastrutture che miglioreranno la qualità dell’esperienza di viaggio e favoriranno l’utilizzo del mezzo pubblico, anche nei piccoli comuni. Vogliamo che il trasporto pubblico diventi una vera alternativa all’auto, anche per chi vive fuori dai grandi centri urbani”, ha concluso Piazza.

Il programma rientra in un disegno più ampio che interessa tutte le sei Agenzie di bacino del TPL lombarde, secondo criteri parametrici basati su caratteristiche territoriali e specifiche esigenze locali. Le priorità d’intervento sono cinque: riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate, installazione di paline informative, valorizzazione delle linee R-Link, rinnovamento dei nodi di interscambio e interventi di efficientamento generale.