regione lombardia

Barzio, Mandello, Varenna, Colico e altri comuni lecchesi tra i protagonisti del programma regionale: oltre 100.000 euro per valorizzare cultura, tradizioni e territori in vista dei Giochi di Milano-Cortina.

Barzio, Mandello , Monticello Brianza, Varenna, Civate, Abbadia Lariana, Bellano, Dervio e Colico: sono questi i comuni della provincia di Lecco che entrano nel cuore delle Olimpiadi della Cultura, il grande programma culturale promosso da Regione Lombardia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Un’iniziativa da 3 milioni di euro complessivi, che punta a lasciare un’eredità culturale tangibile nei territori lombardi coinvolgendo enti locali, fondazioni, università e associazioni del terzo settore. Con la chiusura della seconda finestra del bando, salgono a 33 i progetti finanziati, di cui ben sette con ricadute dirette o parziali sulla provincia di Lecco.

Olimpiadi della Cultura, la provincia di Lecco in prima linea con progetti per il 2026

Il finanziamento più rilevante, pari a 100.000 euro, è stato ottenuto dalla Provincia di Lecco, che coordina un progetto diffuso nei comuni di Barzio, Mandello del Lario, Monticello Brianza e Varenna. Ma la partecipazione lecchese si estende anche ad altri progetti interprovinciali: Civate è coinvolta con A.T.I.R., Colico con Terzo Paesaggio ETS, mentre Abbadia Lariana, Bellano e Dervio figurano tra i territori toccati da una proposta dell’Università degli Studi di Milano.

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha sottolineato l’importanza di un programma che non si limita agli aspetti sportivi: “Le Olimpiadi non sono solo medaglie e impianti sportivi. Sono un’occasione per raccontare la Lombardia e lasciare un’eredità culturale che resti nei territori”.

Contributi fino a 100.000 euro per progetto, e una copertura del 70% dei costi ammissibili: questi i parametri del bando, che ha privilegiato iniziative capaci di coinvolgere giovani, valorizzare tradizioni locali e promuovere forme innovative di partecipazione.

Per la provincia di Lecco, si tratta non solo di una vetrina internazionale, ma anche di un’opportunità concreta di investire in cultura, promuovere i propri luoghi e attivare reti territoriali in grado di generare valore ben oltre il 2026.

Provincia di Lecco – 100.000 euro – che coinvolge i territori di Barzio (LC); Mandello del Lario (LC); Monticello Brianza (LC); Varenna (LC)

Comitato Cultura + Impresa – 100.000 euro – che coinvolge i territori di Milano e Lecco

A.T.I.R. – 100.000 euro – che coinvolge i territori di Milano, Civate (LC); Ponte in Valtellina (SO); Tirano (SO); Cosio Valtellino (SO)

Milano Oltre – 85.100 euro – che coinvolge i territori di Milano e San Donato Milanese

BookCity Milano – 99.956 euro – che coinvolge i territori di Milano e Sondrio

Fondazione Luigi Rovati – 94.000 euro – che coinvolge il territorio di Milano

Università degli Studi di Milano – 98.423 euro – che coinvolge i territori di Milano, Morbegno (SO); Abbadia Lariana (LC); Varenna (LC); Bellano (LC); Dervio (LC)

Progetto Alfa ODV – 50.800 euro – che coinvolge i territori di Sondrio, Valdisotto (SO); Tirano (SO); Novate Mezzola (SO); Fusine (SO); Talamona (SO)

Fondazione Riccardo Catella – 100.000 euro – che coinvolge il territorio di Milano

Comunità Montana di Valle Camonica – 98.000 euro – che coinvolge i territori di Brescia, Tirano (SO), Breno (BS)

Università Bocconi – 100.000 euro – che coinvolge il territorio di Milano

BergamoScienza – 75.000 euro – che coinvolge i territori di Bergamo; Milano; Sondrio

MMT Creative Lab – 70.000 euro – che coinvolge i territori di Milano, Livigno; Bormio (SO)

Terzo Paesaggio ETS – 89.000 euro – che coinvolge i territori di Milano; Teglio (SO); Colico (LC); Morbegno (SO); Valfurva (SO)

Orchestra da Camera Canova – 96.987 euro – che coinvolge i territori di Varese, Tirano, Monza, Sondrio; Milano; Teglio; Bormio; Lecco; Morbegno

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane – 67.583 euro – che coinvolge i territori di Cremona; Milano; Bormio; Brescia; Monza; Bergamo

Comune di Sondrio – 75.136 euro – che coinvolge il territorio di Sondrio