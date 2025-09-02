Il traffico sarà interrotto venerdì 5 settembre 2025, dalle 9.30 alle 12.30

La Provincia di Lecco ha annunciato una chiusura temporanea della SP 74 Olginate – Calolziocorte per consentire le consuete analisi periodiche sul ponte Cesare Cantù.

Olginate – Calolzio: ponte Cantù chiuso per controlli

Il traffico sarà interrotto venerdì 5 settembre 2025, dalle 9.30 alle 12.30, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Lavello e Via Libero Grassi a Olginate (Loc. Capiate) e la rotatoria all’intersezione con l’ex SP639 a Calolziocorte (Loc. Sala).

La chiusura interesserà esclusivamente la fascia oraria diurna e permetterà agli operatori di completare i controlli in sicurezza, riducendo al minimo i disagi per gli automobilisti. Durante questo intervallo, la Provincia invita a utilizzare percorsi alternativi e a seguire la segnaletica temporanea sul posto.

Si tratta di un intervento di routine fondamentale per garantire la sicurezza del ponte, punto strategico della viabilità tra Olginate e Calolziocorte.