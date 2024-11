Oggi, lunedì 25 novembre 2024 a Lecco e in tutto il mondo si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. la data è stata scelta per ricordarle sorelle Mirabal, tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana, uccise nel 1960 per ordine di Rafael Trujillo, ai tempi dittatore del Paese caraibico. La giornata venne istituita ufficialmente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutto il mondo, Italia compresa, ogni anno, in questa giornata istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi per ricordare le vittime e per affrontare il tema della violenza di genere CLICCA QUI PER TUTTE LE INIZIATIVE A LECCO E IN PROVINCIA

Oggi Lecco celebra Giornata contro la violenza sulle donne

Proprio in occasione della a della Giornata contro la violenza sulle donne, nel quadro della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere "Questo non è amore", la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale Anticrimine ha realizzato un nuovo opuscolo informativo da utilizzare per iniziative di sensibilizzazione e per l'emersione delle

situazioni di violenza. Il documento che, come negli anni scorsi, contiene storie e testimonianze reali, è stato concepito come strumento utile per diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, con focus sulla misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore.

La Polizia di Stato di Lecco, nella mattinata di oggi sarà presente in piazza XX Settembre di Lecco per lo svolgimento della campagna, dove vi sarà un'équipe composta da operatori della Questura specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, che sensibilizzerà la cittadinanza a rivolgersi ed a denunciare alle Forze di Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale.

Nell'occasione verrà distribuita la citata nuova brochure sul tema in argomento dal titolo "Questo non è amore" - edizione 2024.