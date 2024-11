Violenza sulle donne: tutti gli eventi di sensibilizzazione a Lecco e provincia

Osnago – 24 Novembre Nome dell’evento: Una iris per non dimenticare A cura di: Progetto Osnago

Tipo di evento: Flashmob: piantumazione IRIS e applicazione targa esplicativa

Patrocinato da: Comune di Osnago

Indirizzo: Piazza della Pace - Osnago

Data: 24 novembre 2024

Ora: 09.30

Tipo di evento: Incontro/Dibattito sul tema della violenza contro le donne con interventi musicali

Patrocinato da: Comune di Osnago

Indirizzo: SPAZIO APERTO - Via Roma, 6 - Osnago

Data: 24 novembre 2024

Ora: 10.30

Tipologia di ingresso: Ingresso libero Mandello del Lario – 24 Novembre Nome dell’evento: "Nemmeno con un fiore" Associazione: Fattore Danza di Daniela Baj

Tipo di evento: Flashmob

Promosso da: Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Indirizzo: Piazza L. Da Vinci - Mandello del Lario

Data: 24 novembre 2024

Ora: 18.30

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Lecco – 24 Novembre

Nome dell’evento: Tu chiamale se vuoi…

A cura di: Comune di Lecco

Tipo di evento: Spettacolo Teatrale

Promosso da: Comune di Lecco

Indirizzo: Sala don Ticozzi, Via Ongania 4, Lecco

Data: 24 Novembre 2024

Ora: 20:30

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: Cena di celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

A cura di: Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo

Tipo di evento: Cena

In collaborazione con: Ambito Territoriale di Bellano, Comune di Casargo, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Provincia di Lecco, I.C. San Giovanni Bosco di Cremeno e Comune di Lecco

Indirizzo: Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, Località Piazzo, Casargo

Data: 25 novembre 2024

Ora: 19.30

Tipologia di ingresso: Ingresso su prenotazione

Mandello del Lario – 25 Novembre

Nome dell’evento: "Divorzio all'italiana"

A cura di: Teatro in mostra

Tipo di evento: Spettacolo teatrale

Promosso da: Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Indirizzo: Teatro Comunale "F. De Andrè" - Mandello del Lario

Data: 25 novembre 2024

Ora: 21.00

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: La stessa storia

A cura di: Telefono Donna Lecco – STENDHART Teatro Scuola

Tipo di evento: Spettacolo teatrale

Promosso da: Telefono Donna Lecco

Indirizzo: Sala Ticozzi Via Ongania, 4 - Lecco

Data: 25 novembre 2023

Ora: 21.00

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre

Nome dell’evento: ILLUMINIAMO “Una stanza tutta per sé"

A cura di: Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Tipo di evento: Illuminazione Caserma Comando Provinciale Carabinieri

Promosso da: Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Indirizzo: Corso Carlo Alberto, 62 - Lecco

Data: 25 novembre 2024

Ora: 17.00

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre / 10 Dicembre

Nome dell’evento: Read the signs / Riconosci i segni di una relazione tossica

A cura di: Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Tipo di evento: Campagna di comunicazione presso le farmacie e gli studi medici

Promosso da: Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Indirizzo: Farmacie e studi medici aderenti all’iniziativa

Data: 25 novembre / 10 Dicembre 2024

Ora: Apertura farmacie/studi medici

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre / 10 Dicembre

Nome dell’evento: Campagna Orange The World

A cura di: Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Tipo di evento: Campagna presso le farmacie di distribuzione sacchetti con chiamata 1522

Promosso da: Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Indirizzo: Farmacie aderenti all’iniziativa

Data: 25 novembre / 10 Dicembre 2024

Ora: Apertura farmacie

Tipologia di ingresso: Ingresso libero

Oggiono – 26 Novembre

Nome dell’evento: referenti "Telefono donna"

Tipo di evento: Incontro

Promosso da: Istituto V. Bachelet

Indirizzo: Oggiono - Istituto V. Bachelet

Data: 26 novembre 2024 – primo incontro

Orario didattico

Tipologia di ingresso: Ingresso libero in presenza

Lecco – 26 Novembre

Nome dell’evento: La violenza di genere: aggiornamento sul divenire della legislazione, sull'organizzazione territoriale e sull'andamento epidemiologico

A cura di: ASST di Lecco

Tipo di evento: Convegno

Promosso da: ASST di Lecco

Indirizzo: Aula Magna - via dell'Eremo 9/11 Lecco

Data: 26 novembre 2024

Ora: dalle ore 08:50 alle ore 13:00

Tipologia di ingresso: Su prenotazione - Collegarsi al sito https://formazione.sigmapaghe.com e selezionare l’ASST Lecco dall’elenco aziende della Regione Lombardia; Effettuare il Login: al primo accesso registrarsi come utente, se già registrati accedere inserendo Codice fiscale e Password; Nel menù “Catalogo corsi/Iscrizioni”, cercare l’evento formativo per titolo ed iscriversi.

Oggiono – 27 Novembre

Nome dell’evento: referenti "Telefono donna"

Tipo di evento: Incontro

Promosso da: Istituto V. Bachelet

Indirizzo: Oggiono - Istituto V. Bachelet

Data: 27 novembre 2024 – primo incontro

Orario didattico

Tipologia di ingresso: Ingresso libero in presenza

Lecco – 27 Novembre

Nome dell’evento: Come stai? Gli adolescenti ci raccontano la violenza di genere

A cura di: Istituto Scolastico Bertacchi "Scuola Polo contro la Violenza" e Ufficio Scolastico Provinciale

Tipo di evento: Conferenza

In collaborazione con: Comune di Lecco

Indirizzo: Online

Data: 27 novembre 2024

Ora: 20.30

Tipologia di ingresso: Ingresso online su prenotazione tramite link in via di definizione

Mandello del Lario – 29 Novembre

Nome dell’evento: "I girasoli di Isabelle"

A cura di: Alberto Magatti

Tipo di evento: Conferenza/Presentazione libro

Promosso da: Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Indirizzo: Square Art Center Lake Como Via Volta n. 1 - Mandello del Lario

Data: 29 novembre 2024

Ora: 18.00

Tipologia di ingresso: Ingresso libero