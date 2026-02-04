Oggi è la Giornata Mondiale contro il Cancro: la Lilt Lecco sempre in prima linea. La Giornata Mondiale contro il Cancro si celebra ogni anno il 4 febbraio con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e delle cure per combattere il cancro.

Per il triennio 2025-2027, la Giornata Mondiale contro il Cancro si concentra sul tema “United by Unique”. Questa campagna evidenzia l’importanza di un approccio personalizzato nella lotta contro il cancro, riconoscendo che ogni paziente ha una storia, delle esigenze e un percorso di cura unici. L’obiettivo è promuovere una maggiore equità nell’accesso alle cure e sensibilizzare sull’importanza di trattamenti su misura, basati sulle caratteristiche e sui bisogni specifici di ogni persona.

Un impegno collettivo

La Giornata Mondiale contro il Cancro è un’importante occasione per riflettere su come possiamo contribuire, a livello individuale e collettivo, alla lotta contro questa malattia. Prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure sono gli strumenti più potenti per migliorare la qualità della vita delle persone colpite dal cancro.

La LILT , Associazione Provinciale di Lecco APS vuole ricordare quanto sia importante sensibilizzare la popolazione sulla cultura della prevenzione e della diagnosi precoce per prevenire alcune patologie tumorali. “Arrivare Prima” di fronte alla malattia può realmente fare la differenza.