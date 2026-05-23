Con l’incremento di 5,2 milioni di euro la Regione copre tutte le domande ammissibili del “Bando rifugi 2024”. Sertori: “Più qualità, sicurezza e sostenibilità nelle strutture di montagna”

Regione Lombardia ha stanziato un incremento di 5,2 milioni di euro che consente di finanziare tutte le domande ritenute idonee nell’ambito del “Bando rifugi 2024”. Una misura che punta a rafforzare e valorizzare il patrimonio montano lombardo, con interventi su sicurezza, accessibilità, efficienza energetica e qualità dell’accoglienza.

“Gli interventi finanziati – ha sottolineato l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori – mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale”.

L’assessore ha inoltre evidenziato l’importanza della fase attuativa dei progetti: “Si tratta di opere di particolare rilievo, che richiedono la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti affinché possano essere portate a compimento e diventare pienamente operative. Confidiamo pertanto nell’impegno dei beneficiari nel rispettare i tempi previsti per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi”.

Nuovi fondi per i rifugi: a Lecco 9 interventi finanziati

Le risorse sono destinate a soggetti pubblici, associazioni e gestori privati di rifugi alpinistici ed escursionistici situati in comuni montani o parzialmente montani, iscritti nell’elenco regionale. Gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e adeguamenti tecnologici, con particolare attenzione a sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.

I beneficiari dovranno ora presentare la documentazione per l’accettazione del contributo entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Burl, avvenuta il 25 maggio 2026.

Per la provincia di Lecco sono nove le domande ammesse al contributo regionale. Tra queste figurano interventi su rifugi e strutture montane di particolare rilievo.

Alla S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi sono stati assegnati contributi per il Rifugio “Rocca Locatelli” (83.276 euro) e per il Rifugio “Luigi Azzoni” (37.372 euro). Finanziato anche il Rifugio “Griera Vecchiai” del Comune di Pagnona con 122.000 euro.

A Barzio arrivano quattro distinti contributi regionali pari a 131.190 euro, 190.740 euro, 93.139 euro e 91.613 euro. Completano il quadro gli interventi nei comuni di Casargo (82.554 euro) e Introbio (85.632 euro).