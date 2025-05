l progetto Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate, promuove tre bandi rivolti a ragazze e ragazzi interessati a vivere un’esperienza formativa nel periodo estivo. I percorsi, destinati a giovani tra i 16 e i 27 anni, spaziano dal teatro alla promozione culturale e turistica, con l’obiettivo di valorizzare le competenze, favorire la partecipazione attiva e rafforzare il legame con il territorio.

Nuovi bandi Giovani Competenti: tra teatro, cultura e turismo

Giovani Competenti nei Musei e negli Uffici Turistici si rivolge a giovani tra i 17 e i 27 anni. I partecipanti saranno coinvolti in servizi di accoglienza, supporto alle visite, promozione culturale e presidio nei Musei e negli Uffici Turistici di Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Dervio, Esino Lario, Galbiate, Mandello del Lario, Margno. L’esperienza si svolgerà tra giugno e ottobre 2025; il periodo di inizio-fine attività, giorni e monte ore sono variabili a seconda dell’ente ospitante. Al termine il partecipante riceverà un compenso proporzionale al monte ore effettuato. Iscrizioni entro il 20 maggio a questo link.

Giovani Competenti Junior nel Teatro è, invece, rivolto a giovani tra i 16 e i 20 anni. Il percorso si terrà a Lecco dal 9 al 27 giugno 2025 e prevede un laboratorio teatrale condotto da un attore professionista. Il progetto offrirà un’occasione di formazione espressiva attraverso tecniche teatrali, concludendosi con la realizzazione di uno spettacolo aperto al pubblico. Al termine sarà riconosciuto un contributo sotto forma di buoni acquisto del valore di 200 euro. Iscrizioni entro il 26 maggio a questo link.

Il terzo bando riguarda un laboratorio teatrale a Montevecchia, realizzato in collaborazione con l’associazione Piccoli Idilli, e destinato a giovani tra i 16 e i 23 anni. Le attività si svolgeranno dal 16 al 27 giugno 2025 e includeranno esercitazioni teatrali sui temi dell’incontro e della conoscenza dell’altro e del territorio, con spettacolo finale. Anche in questo caso, al termine del percorso verranno riconosciuti buoni acquisto per un valore di 200 euro. È possibile candidarsi fino al 6 giugno a questo link.

Il bando è finanziato all'interno del bando regionale "La Lombardia è dei giovani 2024", realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero +39 335 7502021 o visitare il sito www.livingland.info