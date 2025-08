salute

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana e in collaborazione con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha ufficializzato una serie di nomine di rilievo nel sistema sanitario regionale.

Nuove nomine nella sanità lombarda: Paola Palmieri direttore generale dell'Ats della Brianza

Paola Palmieri, nata a Lecco in passato direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, è stata nominata nuovo direttore generale dell’Ats della Brianza che si occupa delle province di Lecco e Monza e Brianza. Prima di questo incarico, ha ricoperto il ruolo di dirigente per la Pianificazione Sociale e Socio-Sanitaria presso la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. In passato si è dedicata anche a politiche per il terzo settore, all’interpretazione e applicazione delle normative legislative in materia di welfare, oltre allo sviluppo e al miglioramento dei sistemi di qualità nel settore socio-sanitario.

Tra il 2005 e il 2006, Palmieri ha inoltre diretto la Direzione Legale e Affari Generali dell’Ospedale San Raffaele di Milano. È laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia.

Palmieri subentra a Michele Brait, che assume il ruolo di direttore generale dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, in sostituzione di Silvano Casazza. Da ricordare che Brait era stato nominato a dicembre 2023 proprio al posto di Carmelo Scarcella. Casazza nella recente seduta della Giunta, è stato nominato direttore generale dell’Ats Metropolitana di Milano, rilevando Walter Bergamaschi, ora direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute.

Un altro importante avvicendamento riguarda Mauro Moreno, nominato direttore generale dell’Asst dei Settelaghi (Varese). Moreno, fino a poco tempo fa direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII, sostituisce Giuseppe Micale, che è stato designato nuovo direttore generale dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo.

Tra le ulteriori decisioni prese dalla Giunta, spicca la conferma di Francesco Paolo Tronca quale commissario del Pio Albergo Trivulzio per un ulteriore anno.