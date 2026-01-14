Anas dispone chiusure temporanee tra km 8+500 e km 49+500 fino al 23 gennaio 2026 per manutenzione e installazione della segnaletica

Nuove restrizioni al traffico sono in vigore sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, una delle principali arterie della Brianza e del territorio lecchese. La misura è stata stabilita da Anas tramite un’ordinanza, necessaria per consentire lavori di manutenzione programmata e l’installazione della segnaletica complementare lungo un lungo tratto della superstrada. Le limitazioni interessano il tratto compreso tra il km 8+500 e il km 49+500 (Viale Fulvio Testi Pescate), su entrambe le carreggiate, nord e sud.

Nuove limitazioni sulla Statale 36 tra Lecco e la Brianza

Le chiusure sono già attive e resteranno in vigore fino a venerdì 23 gennaio 2026, esclusivamente dalle ore 8 alle 17, mentre nei giorni festivi e prefestivi non si applicheranno. In dettaglio, i lavori prevedono la chiusura temporanea alternata delle corsie di marcia e di sorpasso, a seconda delle esigenze dei cantieri. Alcuni cantieri potranno essere mobili, altri fissi, con conseguenti rallentamenti del traffico. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, i tempi di percorrenza sui tratti interessati potrebbero aumentare fino a 20 minuti.

Non sono previste chiusure di svincoli specifici: i cantieri si sposteranno lungo la SS36, quindi rallentamenti sono possibili in vari punti della Brianza in base all’avanzamento dei lavori.



I lavori servono all’installazione di catadiottri e di segnaletica di sicurezza, operazioni necessarie a migliorare visibilità e sicurezza della circolazione, soprattutto nelle ore serali o in condizioni meteorologiche avverse. L’esecuzione è affidata alla ditta Impianti s.a.s. di Guido Barbuscia & C., responsabile anche della corretta posa e manutenzione della segnaletica di cantiere.

Anas invita gli automobilisti a seguire attentamente la segnaletica temporanea, a pianificare in anticipo i propri spostamenti e, se possibile, a valutare percorsi alternativi durante gli orari di lavoro. Le limitazioni saranno chiaramente indicate attraverso la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada.