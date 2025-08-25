le novità

Un sistema più severo per la tutela del territorio

La Provincia di Lecco ha reso noto l’inasprimento delle sanzioni previste dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto. Il provvedimento, già in vigore ma soggetto a possibili modifiche in sede di conversione in legge (entro 60 giorni), introduce pene molto più severe contro le attività illecite legate alla gestione dei rifiuti.

Il decreto – che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul codice antimafia, sul codice della strada e sul decreto legislativo 231/2001 – nasce in particolare per contrastare il fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, ma ridisegna l’intero sistema sanzionatorio a livello nazionale.

Nuove e più severe sanzioni contro le attività illecite in materia di rifiuti

Rifiuti urbani di piccole dimensioni : abbandono punito con multe da 80 a 320 euro , accertabili anche tramite videosorveglianza.

Rifiuti non pericolosi : ammende da 1.500 a 18.000 euro ; con veicolo, scatta anche la sospensione della patente da 1 a 4 mesi. Per imprese ed enti: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammende da 3.000 a 27.000 euro.

Rifiuti pericolosi : reclusione da 1 a 5 anni , che sale fino a 6 anni e 6 mesi in caso di pericolo concreto per salute o ambiente.

Combustione illecita : per i rifiuti non pericolosi reclusione da 3 a 6 anni , per i pericolosi da 3 anni e 6 mesi a 7 anni ; se scaturisce un incendio le pene aumentano fino alla metà.

Discariche abusive : da 1 a 5 anni di reclusione , fino a 7 anni se coinvolgono rifiuti pericolosi o creano pericolo per la salute.

Responsabilità d’impresa : pene aumentate fino a un terzo e responsabilità diretta per omessa vigilanza.

Misure accessorie: confisca obbligatoria dei mezzi e delle aree, sospensione patente per conducenti, sospensione dall’Albo per trasporti irregolari.

L’obiettivo del provvedimento è chiaro: rafforzare gli strumenti di contrasto ai reati ambientali e scoraggiare pratiche che mettono a rischio ambiente e salute.

La Provincia di Lecco sottolinea come l’inasprimento delle sanzioni rappresenti un passaggio fondamentale per la tutela del territorio e della collettività, invitando imprese e cittadini a prendere visione delle nuove disposizioni.