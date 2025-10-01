Viabilità

Nuove chiusure sulla SS36 dopo la caduta massi: attenzione tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 18

Dopo le chiusure di ieri, che hanno provocato code e disagi sia in città sia sulle strade provinciali oltre che sulla superstrada, sono previste nuove serrate della Statale 36.

Nuove chiusure sulla SS36 dopo la caduta massi: attenzione tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 18

Lecco · 01/10/2025 alle 07:14

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa tra  Abbadia Lariana  e Lecco  al km 55,650 della Strada Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, dove nella giornata di domenica si è verificata una caduta massi che ha interessato sia la sede stradale sia la linea ferroviaria Lecco – Sondrio.

Dopo le chiusure di ieri, che hanno provocato code e disagi sia in città sia sulle strade provinciali oltre che sulla superstrada, sono previste nuove serrate della Statale 36.

Nuove chiusure sulla SS36 dopo la caduta massi: attenzione tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 18

Per consentire ai rocciatori di operare in condizioni di sicurezza, rimuovendo le porzioni instabili e garantendo l’incolumità degli automobilisti, nella giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025,  sono previste interruzioni temporanee della durata di circa 20 minuti in entrambe le direzioni di marcia.

Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria 9-12. Tuttavia, vista la complessità delle operazioni, non si esclude che i lavori possano proseguire anche nel pomeriggio, con ulteriori blocchi nella fascia 14-18.

L’obiettivo è mettere in sicurezza l’area, riducendo i rischi legati a nuovi distacchi e garantendo la piena fruibilità della principale arteria stradale che collega Milano con l’Alta Valtellina.

Sul fronte ferroviario i treni  anche oggi circolano da MILANO a LECCO e da MANDELLO DEL LARIO a TIRANO; da LECCO a MANDELLO DEL LARIO il servizio è sostituito da autobus.

Tu cosa ne pensi?