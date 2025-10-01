Dopo le chiusure di ieri, che hanno provocato code e disagi sia in città sia sulle strade provinciali oltre che sulla superstrada, sono previste nuove serrate della Statale 36.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa tra Abbadia Lariana e Lecco al km 55,650 della Strada Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, dove nella giornata di domenica si è verificata una caduta massi che ha interessato sia la sede stradale sia la linea ferroviaria Lecco – Sondrio.

Nuove chiusure sulla SS36 dopo la caduta massi: attenzione tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 18

Per consentire ai rocciatori di operare in condizioni di sicurezza, rimuovendo le porzioni instabili e garantendo l’incolumità degli automobilisti, nella giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, sono previste interruzioni temporanee della durata di circa 20 minuti in entrambe le direzioni di marcia.

Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria 9-12. Tuttavia, vista la complessità delle operazioni, non si esclude che i lavori possano proseguire anche nel pomeriggio, con ulteriori blocchi nella fascia 14-18.

L’obiettivo è mettere in sicurezza l’area, riducendo i rischi legati a nuovi distacchi e garantendo la piena fruibilità della principale arteria stradale che collega Milano con l’Alta Valtellina.

Sul fronte ferroviario i treni anche oggi circolano da MILANO a LECCO e da MANDELLO DEL LARIO a TIRANO; da LECCO a MANDELLO DEL LARIO il servizio è sostituito da autobus.