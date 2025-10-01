Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa tra Abbadia Lariana e Lecco al km 55,650 della Strada Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, dove nella giornata di domenica si è verificata una caduta massi che ha interessato sia la sede stradale sia la linea ferroviaria Lecco – Sondrio.
Dopo le chiusure di ieri, che hanno provocato code e disagi sia in città sia sulle strade provinciali oltre che sulla superstrada, sono previste nuove serrate della Statale 36.
Nuove chiusure sulla SS36 dopo la caduta massi: attenzione tra le 9 e le 12 e tra le 14 e le 18
Per consentire ai rocciatori di operare in condizioni di sicurezza, rimuovendo le porzioni instabili e garantendo l’incolumità degli automobilisti, nella giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, sono previste interruzioni temporanee della durata di circa 20 minuti in entrambe le direzioni di marcia.
Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria 9-12. Tuttavia, vista la complessità delle operazioni, non si esclude che i lavori possano proseguire anche nel pomeriggio, con ulteriori blocchi nella fascia 14-18.
L’obiettivo è mettere in sicurezza l’area, riducendo i rischi legati a nuovi distacchi e garantendo la piena fruibilità della principale arteria stradale che collega Milano con l’Alta Valtellina.
Sul fronte ferroviario i treni anche oggi circolano da MILANO a LECCO e da MANDELLO DEL LARIO a TIRANO; da LECCO a MANDELLO DEL LARIO il servizio è sostituito da autobus.