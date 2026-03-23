Oggi in regalo con il Giornale di Lecco! CORRI IN EDICOLA! Torna in edicola anche nel 2026 “Non solo Auto & Motori”, il magazine di Netweek dedicato al mondo dei motori, distribuito gratuitamente con i settimanali del gruppo. Un numero imperdibile per gli appassionati e per chi vuole restare aggiornato sulle novità del settore automotive e motociclistico.

“Non solo auto & motori”: oggi in regalo con il Giornale di Lecco! Corri in edicola!

Nel numero 2026 trovi le principali novità del mercato auto, con modelli molto attesi come la nuova Renault Clio, la Volkswagen T-Roc, la Jeep Compass e la Peugeot 408, oltre alla Mercedes CLA, nominata Car of the Year 2026. Spazio anche al futuro della mobilità con modelli come BMW iX3, Nissan Juke e Nissan Leaf, e a un’analisi del mercato auto 2025, segnato anche dal boom delle auto cinesi in Europa. Non mancano le novità dal mondo delle moto, con modelli come Ducati Monster, Trident 660 e Suzuki GSX, insieme agli aggiornamenti sulle competizioni di Formula 1 e MotoGP e agli eventi più iconici come la Mille Miglia 2026.

📌 Non perdere tempo: corri in edicola con il Giornale di Lecco di lunedì 23 marzo 2026 ricevi in regalo il numero speciale “Non solo Auto & Motori 2026”. Tutte le novità e le curiosità dal mondo dei motori ti aspettano in questo numero speciale! 🚗🏍️