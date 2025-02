noleggio con conducente (Ncc) per natanti. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, nella sede di corso Matteotti della Provincia di Lecco e in videoconferenza, si è svolto un incontro convocato dalla Provincia di Lecco e da Regione Lombardia per gli aggiornamenti sulla normativa e sulle opportunità relative al

Noleggio con conducente per natanti: nuove opportunità in provincia di Lecco

All’incontro hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Abbadia Lariana, Annone Brianza, Bellano, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Civate, Colico, Dervio, Dorio, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Oggiono, Oliveto Lario, Perledo, Pescate, Rogeno, Suello, Valmadrera, Varenna, Vercurago.

“Abbiamo voluto organizzare questo incontro per presentare le novità del quadro normativo e illustrare le esigenze del territorio in materia di mobilità integrata lacuale, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile - commenta il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli - L’argomento Ncc natanti è molto sentito sul nostro territorio e questa riunione segue le varie interlocuzione avute con i Comuni e la Camera di Commercio. E’ stato un incontro molto positivo e costruttivo: finalmente abbiamo un quadro normativo chiaro, che ci permette di dar fondo al contingente di licenze già assegnate. Tutti i Comuni sono pronti a bandire le dotazioni ancora disponibili, la Provincia di Lecco svolgerà come sempre il ruolo di collettore e porterà avanti nel più breve tempo possibile la richiesta di nuove licenze, anche alla luce dello sviluppo turistico esponenziale del nostro territorio e alla prossima chiusura della ferrovia nel periodo estivo”.

“L’incontro odierno, promosso dalla Provincia di Lecco con il supporto tecnico della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, è stato un’occasione importante per rispondere alle numerose richieste del territorio. Durante l’incontro sono state fornite indicazioni precise ed efficaci ai Comuni rivieraschi del lago per permettere di emanare nuovi bandi per le licenze di noleggio con conducente per natanti, una realtà sempre più richiesta e in crescita. Un servizio essenziale sia per lo sviluppo turistico che per il potenziale di sviluppo economico nelle nostre aree lacustri. Nelle prossime settimane, insieme all’Assessore regionale Franco Lucente, mi farò promotore di seguire l’iter amministrativo per favorire una flotta più ampia per questa tipologia di servizio per la prossima stagione estiva sul nostro lago” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.