Nidi Gratis Plus, Piazza: "60 milioni per sostenere le famiglie fino al 2028". Regione Lombardia conferma e rafforza il proprio impegno a favore dell’infanzia e della conciliazione famiglia-lavoro con l’approvazione della misura “Nidi Gratis Plus”, destinata ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000 euro.

Nidi Gratis Plus, Piazza: "60 milioni per sostenere le famiglie fino al 2028"

La grande novità è la programmazione triennale, che consentirà di pianificare gli interventi su un arco temporale più ampio e stabile. La misura coprirà, infatti, con un unico provvedimento, i tre anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, con un investimento complessivo di 60 milioni di euro, grazie ai fondi del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

L’obiettivo è quello di favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, sostenendo al contempo la conciliazione tra vita e lavoro e riducendo i costi sostenuti per la frequenza dei nidi e micronidi, pubblici o convenzionati.

Grazie a questa misura, le famiglie potranno beneficiare di un abbattimento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati convenzionati, in aggiunta al “bonus nido” nazionale erogato dall’INPS. Come nelle altre edizioni, per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro sarà possibile azzerare l’intera quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS, per le famiglie con ISEE da 20.000 a 25.000 euro garantiremo una quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS fino ad un contributo pubblico massimo di 100 euro mensili.

Il contributo regionale sarà gestito direttamente dai Comuni, che riceveranno per ciascuna edizione un’anticipazione fino al 30% del contributo erogabile sulla base dei dati storici delle precedenti edizioni.

“Questa misura – ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – conferma l’impegno della Regione Lombardia a sostegno delle famiglie, rafforzando il sistema dei servizi educativi, garantendo maggiore stabilità e contribuendo a una reale conciliazione tra vita familiare e lavorativa, in particolare per le madri. Ringrazio l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, per aver dato continuità a un percorso avviato nel 2016, volto a sviluppare politiche concrete a sostegno dell’accesso ai servizi per l’infanzia, rivolte in particolare ai minori provenienti da nuclei a rischio di esclusione. Il sostegno alla persona e alla famiglia si conferma un obiettivo strategico della Giunta regionale, e questa misura ne è una chiara testimonianza”.