La Direzione di Esercizio Lago di Como, parte della Navigazione Laghi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apre le porte a 35 nuove assunzioni a tempo determinato per la figura di “Operatore Generico”. Un’occasione preziosa per giovani e candidati interessati a entrare in un contesto lavorativo stabile, dinamico e orientato alla crescita professionale.

Navigazione Lago di Como: 35 nuove opportunità di lavoro e formazione per giovani

Il bando, già disponibile online, rappresenta un’opportunità concreta di professionalizzazione all’interno di un ente pubblico solido e virtuoso. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 16 maggio 2025. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale: navigazionelaghi.it/bandi.

“Il rafforzamento della pianta organica, oggi possibile grazie al supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta per Navigazione Laghi uno dei pilastri strategici aziendali sui quali l’ente sta investendo attraverso un lavoro costante” – ha dichiarato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente.

Un potenziamento che mira non solo a migliorare l’efficienza del servizio di trasporto pubblico di linea sul Lago di Como, ma anche a dare risposte concrete alle esigenze del territorio.

“Confidiamo in una partecipazione corposa – ha aggiunto Marrapodi – che ci consenta di formare al più presto una graduatoria di candidati e avviare l’addestramento e la formazione per garantire la piena operatività già dalla prossima estate.”