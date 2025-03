Navigazione Laghi, Ente governativo vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche quest’anno è in prima linea per sensibilizzare passeggeri e opinione pubblica sull’importanza culturale legata alla ricorrenza dell’8 marzo. Il servizio di trasporto pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como si tinge di giallo, colore simbolo della ricorrenza, per sottolineare l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche e portando l'attenzione su questioni quali l'uguaglianza di genere, le discriminazioni e le violenze contro le donne.

Navigazione Laghi: biglietti gratuiti per le donne ed una roadmap rosa

L’8 marzo 2025 sarà l’occasione per rinnovare l’attenzione sul tema della parità di genere e dell’importanza della lotta per i diritti delle donne - afferma il numero uno dell’Ente governativo Pietro Marrapodi - Navigazione Laghi per parte sua intende contribuire alle iniziative di sensibilizzazione sul tema e per la giornata di sabato tutte le donne che utilizzeranno il nostro servizio avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente. Sarà sufficiente presentarsi presso le biglietterie di terra per richiedere il biglietto gratuito, utilizzabile su tutti i servizi di linea, eccetto i rapidi. Abbiamo pensato ad un gesto concreto tal che sono tante le donne che utilizzano il trasporto pubblico di linea, per motivi lavorativi o di svago e vorremmo fossero sempre di più, sentendosi libere di poter viaggiare, come sui nostri mezzi, al sicuro ovunque. Non vogliamo tuttavia limitarci a celebrare solo la ricorrenza ma siamo già a lavoro per fare molto di più penso ad esempio alla nostra pianta organica arricchita anche grazie al supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da candidature di personale femminile in settori storicamente a vocazione maschile. Inoltre tra qualche settimana daremo avvio al primo Gruppo di Lavoro sulle Pari Opportunità perché siano le donne a portare la voce delle altre colleghe ai vertici aziendali costruendo azioni e suggerimenti utili a rafforzare una concreta parità”