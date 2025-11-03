Sono stati pubblicati nuovi bandi di concorso, sia a tempo indeterminato che determinato, per coprire complessivamente oltre 150 posti di lavoro tra operatori tecnici, marinai e figure amministrative.

Prosegue senza sosta il piano di potenziamento del personale da parte di Navigazione Laghi, in linea con il Piano Industriale 2024–2029. Sono stati pubblicati nuovi bandi di concorso, sia a tempo indeterminato che determinato, per coprire complessivamente oltre 150 posti di lavoro tra operatori tecnici, marinai e figure amministrative.

Navigazione Laghi: aperti i bandi per 95 marinai e operatori tecnici

Area Operativa Manutenzione, Impianti e Officine (sedi di Arona, Como e Peschiera del Garda): 2 posti di Operatore Tecnico (par. 170), Officina Fabbri 2 posti di Capo Operatori (par. 188), Officina Fabbri

Area Operativa Amministrazione e Servizi : 2 posti di Collaboratore di Ufficio Tecnico (par. 175), sede Milano



Bandi a tempo determinato

Ancora aperti per alcune posizioni stagionali:

50 posti di Operatore Generico con sedi in diverse località tra Lombardia e Veneto

95 posti di Marinaio con sedi a Como, Bellagio, Griante, Desenzano del Garda, Peschiera del Garda, Riva del Garda e Maderno

1 posto di Responsabile Unità Tecnica Complessa , sede Como

1 posto di Collaboratore di Ufficio Amministrativo, sede Milano

“Stiamo lavorando a pieno ritmo insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rafforzare gli organici e programmare con anticipo la stagione 2026, migliorando l’efficienza del servizio sul territorio”, ha dichiarato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi.

“Queste opportunità includono sia contratti stagionali, ideali per chi cerca un’esperienza temporanea, sia posizioni stabili a tempo indeterminato, con prospettive di crescita interna all’interno dei settori tecnici della navigazione lacustre.”

Con questi nuovi concorsi, Navigazione Laghi conferma il suo ruolo strategico nel sostenere l’occupazione e l’economia territoriale.

Per maggiori informazioni e dettagli sui bandi: www.navigazionelaghi.it/bandi