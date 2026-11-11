Dal 14 al 22 novembre 2026 torna la settimana nazionale Nati per leggere, l’appuntamento che ogni anno invita a riconoscere e promuovere il diritto alla lettura di tutte le bambine e di tutti i bambini. Istituita nel 2014 e organizzata in concomitanza con il 20 novembre, giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la settimana rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare famiglie e comunità sul valore della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita.

Nati per Leggere, a Lecco una settimana di storie e condivisione

Leggere insieme è un gesto semplice che favorisce lo sviluppo emotivo, cognitivo e linguistico dei più piccoli e rafforza la relazione tra adulti e bambini. Il messaggio scelto per questa edizione è “Leggimi perché così stiamo insieme”, che richiama proprio il valore dello stare insieme, in cui la lettura diventa un momento di presenza, ascolto e relazione, capace di creare legami e coinvolgere famiglie, educatori, operatori e comunità.

Con questa iniziativa, il Sistema bibliotecario del territorio lecchese rinnova ancora una volta il proprio impegno nella promozione della lettura fin dalla nascita, valorizzando le biblioteche come luoghi di incontro e di crescita per tutta la comunità, dove le storie diventano un’occasione per incontrarsi e riconoscersi.

In questa occasione inoltre, le biblioteche del territorio lecchese propongono un calendario di iniziative, con letture ad alta voce e attività dedicate a bambine, bambini e alle loro famiglie. Il programma si affianca alle attività che i consultori organizzano abitualmente per promuovere Nati per Leggere e raggiungere le famiglie nei diversi momenti del percorso di crescita.

“Promuovere la lettura fin dai primi anni di vita significa investire nel futuro della nostra comunità – sottolinea il vicepresidente del Sistema bibliotecario del territorio lecchese Giovanni Corti – Le biblioteche sono luoghi fondamentali di incontro e di crescita e, insieme ai servizi educativi e sanitari, contribuiscono a sostenere le famiglie e il diritto di ogni bambina e bambino a crescere anche attraverso le storie e la lettura”.

Tutti gli appuntamenti in programma e alcune proposte bibliografiche sono consultabili sul catalogo online lecco.biblioteche.it.