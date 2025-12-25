In un luogo dove ogni giorno si combattono silenziose battaglie, la loro presenza ha portato sorrisi, calore e speranza

Ieri, 24 dicembre 2025, i Vigili del Fuoco di Lecco, insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo e agli “Amis di Pumpier di Meráa”, hanno portato un raggio di luce ai piccoli pazienti del reparto Pediatria e della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Manzoni.

Natale in Pediatria e TIN: i Vigili del Fuoco di Lecco portano doni e auguri

In un luogo dove ogni giorno si combattono silenziose battaglie, la loro presenza ha portato sorrisi, calore e speranza. Bambini e famiglie hanno ricevuto doni e auguri di Natale, vivendo un momento di gioia che va oltre le difficoltà del ricovero.

Non sono stati dimenticati nemmeno il personale sanitario, instancabile e dedito al bene degli altri, e le persone del Pronto Soccorso, che trascorrono le feste lontano da casa. Per tutti loro, i Vigili del Fuoco hanno portato un piccolo ma significativo segno di vicinanza e gratitudine.