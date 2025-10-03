Nelle scorse settimane i campi da gioco di tutta Italia si sono tinti di oro grazie all’iniziativa “Nastro d’oro in campo”, campagna di sensibilizzazione dedicata ai giovani sportivi coinvolti in un percorso oncoematologico.

Dopo un incontro di formazione con il dr. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo e responsabile del progetto Atleti al tuo fianco (promotore dell’evento), oltre un migliaio di ragazzi e ragazze hanno indossato, durante partite e allenamenti, un tatuaggio raffigurante il Nastro d’Oro sulla mano. Un segno semplice ma potente, che rappresenta la vicinanza a tutti i coetanei costretti a sospendere l’attività sportiva per affrontare le cure oncologiche.

Nastro d’Oro in campo: lo sport giovanile a sostegno della lotta ai tumori infantili

Anche il territorio lecchese ha risposto presente: la squadra Under 14 femminile del Basket Costa di Costa Masnaga ha partecipato al triangolare con Sanga Milano e Geas Sesto San Giovanni portando in campo il simbolo d’oro. Un gesto di comprensione, solidarietà e sostegno per chi in questo momento non può giocare, ma lotta ogni giorno in una sfida ben più grande.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale Atleti al tuo fianco, che diffonde nel mondo dello sport una cultura di vicinanza emotiva e supporto verso chi affronta un tumore. In particolare, “Nastro d’oro in campo” sostiene Fiagop, la Federazione italiana che riunisce le associazioni impegnate al fianco delle famiglie colpite da diagnosi oncoematologiche in età pediatrica.

Il messaggio lanciato dai giovani atleti è chiaro: arrivare fino alle case delle famiglie, ai reparti di oncoematologia pediatrica e alle associazioni che ogni giorno assistono i piccoli pazienti. Un segnale di forza, solidarietà e incoraggiamento, affinché nessuno si senta solo in questa difficile partita.