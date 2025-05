Ci siamo, è questione solo di qualche giorno e anche quest’anno (questa volta davvero, per l’ultima volta ad Annone) prenderà piede il Nameless Festival. Che sia l’evento più grande ospitato nel territorio lo dicono i numeri: oltre 30.000 le presenze previste, 400.000 mila mq è invece l’area situata tra i tre Comuni in cui viene ospitato il festival. Uno schieramento di forze dell’ordine che coinvolge sei Comuni del circondario (Annone, Molteno, Dolzago, Galbiate, Oggiono e Bosisio Parini), e proprio per questo, l’attenzione è altissima, soprattutto sulle norme e le limitazioni da mettere in campo.

Nameless Festival: tutti i divieti, le norme, le strade chiuse

Due i problemi principali che gli enti del territorio hanno dovuto affrontare: il traffico e l’enorme potenziale quantità di rifiuti generati.

Riguardo al secondo dei problemi, i sindaci dei Comuni ospitanti (Molteno e Annone) hanno già emesso un’ordinanza dove si vieta, dalle 12 del 31 maggio fino alle 3 del 3 giugno, o comunque fino al completo allontanamento degli spettatori dalle aree di transito e parcheggio dei centri abitati, la vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di ogni bevanda in bottiglie o recipienti in vetro e lattine.

Un divieto a cui tra l’altro si estende anche quello dell’introduzione ed uso di spray urticanti (come lo spray al peperoncino); ciò per evitare dispersione nell’ambiente e per salvaguardare gli abitanti e i visitatori. Riguardo al traffico, ha fatto discutere la decisione nei giorni scorsi della probabile introduzione da parte delle Amministrazioni di parcheggi a pagamento, laddove attualmente sono invece gratuiti. Si tratta però di una fuga di notizie di fatto errata. Gli avventori del festival potranno infatti contare sui parcheggi e navette gratuite messi a disposizione dal Nameless stesso. «Non introdurremo nessuna tariffa nei parcheggi, se non quelli che già ce l’hanno», ha dichiarato il sindaco di Annone Luca Marsigli, che tra l’altro ha visitato il cantiere del Nameless settimana scorsa in una visita ufficiale. «Un’occasione utile in vista della prossima edizione - la posizione del Comune - una conferma della volontà di collaborare per la buona riuscita dell’evento, nel rispetto del territorio, della comunità e del bilanciamento di tutti gli interessi».

Ma tornando alle modifiche del traffico quest’anno la circolazione subirà cambiamenti, vista la chiusura al transito sul ponte in viale Consolini a Molteno. Limitazioni e modifiche alla viabilità sono state introdotte dalla Provincia sulla Sp49 (Molteno-Oggiono), dove l’anno scorso è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intera estesa, nei tratti fuori dai centri abitati. A seguire, anche l’istituzione del senso unico di marcia, chiudendo la direzione di Oggiono, sul ponte di Annone Brianza che scavalla la Ss36.

Con apposite ordinanze quindi Villa Locatelli ha disposto L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA tra il pk 7+750 ed il pk 7+820, sul ponte a scavalco della SS36 in comuni di Annone Brianza e Suello, noto come “Ponte di Annone”, mediante chiusura della corsia di marcia in direzione Oggiono, NEI GIORNI 31 MAGGIO, 1-2 GIUGNO 2025, DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 02:00, con ripristino delle normali condizioni di viabilità dopo le ore 02.00 del 03.06.2025. La provincia ha inoltre concesso il "nulla osta per l’eventuale adozione, per i tratti di competenza ANAS (svincoli), di analoghi provvedimenti di modifica temporanea della viabilità coerenti con la proposta avanzata dell’organizzatore dell’evento".

Non solo ma è stata ordinata anche L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA lungo l’intera estesa della SP49 ( da pk 0+000 ca. - rotatoria int. svincolo SS36 in comune di Molteno a pk 8+890 ca. - rotatoria int. SP639/SP49 in comune di Cesana Brianza) nei tratti esterni ai centri abitati, DALLE ORE 7.00 DEL 31 MAGGIO 2025 ALLE ORE 03:00 DEL 03 GIUGNO 2025. Anche in questo caso dalla Amministrazione provinciale è giunto il nulla osta per l’eventuale adozione, per i tratti di SP49 interni ai centri abitati, di analoghi provvedimenti da parte delle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti.