Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026 si è svolta l'inaugurazione dei nuovi locali del presidio di Lecco della Motorizzazione civile, negli spazi messi a disposizione dalla Provincia di Lecco nel palazzo di corso Matteotti 3/C.

Motorizzazione civile: inaugurata la nuova sede a Lecco

L’ingegner Antonello Persano, direttore generale territoriale per il nord-ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto la cerimonia ripercorrendo le tappe della vicenda: “Dopo che l’Agenzia regionale del Demanio ha definito il Piano di razionalizzazione degli edifici pubblici, si era deciso di trasferire gli uffici di Lecco nella sede unificata di Como. Grazie all’interessamento della Provincia di Lecco, della Camera di Commercio di Como-Lecco, della Prefettura di Lecco e di Regione Lombardia siamo riusciti a trovare una soluzione che ha permesso di mantenere un nostro presidio a Lecco, con gli uffici e un’aula informatizzata per gli esami degli utenti”.

Subito dopo ha preso la parola la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann: “Ringrazio la Motorizzazione per aver colto la necessità di mantenere un presidio territoriale a Lecco. È stato un percorso lungo, ma i rapporti istituzionali che si sono creati nel tempo hanno davvero dato i loro frutti. La Provincia ha messo a disposizione gli spazi, la Camera di Commercio ha fornito un contributo economico, il Sottosegretario regionale Piazza e la Prefettura di Lecco hanno subito attivato il tavolo di coordinamento con le associazioni di categoria dei trasportatori. Grazie all’approccio positivo e all’atteggiamento costruttivo di tutte le parti in causa siamo riusciti a risolvere i problemi e le difficoltà, raggiungendo un grande risultato per i cittadini della provincia di Lecco”.

“Noi siamo stati sollecitati da più parti per continuare a garantire un servizio essenziale per il territorio e abbiamo contribuito con piacere, insieme alle altre istituzioni, che hanno dimostrato di saper lavorare insieme e di fare squadra” ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Ezio Vergani

“Ringrazio il Ministero e il Ministro Salvini che ci hanno accompagnato in questo percorso, dandoci l’input per il raggiungimento del risultato – ha aggiunto Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – Il filo conduttore è stato il pragmatismo, con tempi di risposta brevissimi di tutti gli attori coinvolti; un esempio concreto di come il territorio si sa muovere in maniera autonoma e sussidiaria per risolvere i problemi e dare risposte ai cittadini”.

Il Prefetto di Lecco Paolo Ponta ha commentato: “Il nuovo ufficio provinciale della Motorizzazione di Lecco è la prova tangibile della concreta applicazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, che ha consentito di mantenere un servizio stabile di prossimità per venire incontro ai bisogni dei cittadini e delle associazioni di categoria interessate”.

L’ingegner Persano, il direttore Umc di Varese e sezioni coordinate di Como e Lecco Luigi De Ciuceis e il responsabile di sezione Giovanni Lauretta hanno poi accompagnato gli ospiti alla visita dei nuovi spazi.

Alla cerimonia sono intervenuti anche i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio e delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.