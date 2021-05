“Per tutta l’estate, per ordinanza cittadina, il sabato e la domenica Montevecchia non sarà accessibile per le auto”. Ad annunciarlo è il sindaco Franco Carminati. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale da un lato per motivi di sicurezza, ma anche per “garantire a tutti di usufruire delle meraviglie di questa storica collina e del suo Parco del Curone tanto amate dai milanesi” aggiunge il primo cittadino.

Montevecchia mette al bando le auto nel weekend per tutta l’estate

Addio Alta collina se non a piedi o in bicicletta? No, il Comune ha pensato a una soluzione. “e chi desidera salire in Alta collina per un pranzo, una cena o per acquistare i famosi formaggini e vini pregiati di Montevecchia, può richiedere il pass di prenotazione ai diversi esercenti e produttori oppure richiederlo attraverso questo link www.promontevecchia.it/index.php/montevecchia-pass/#”

Non solo ma per chi non ama troppo le salite o i sentieri, ma vuole godere dei panorami, nel parcheggio al semaforo 4 strade ci sarà una navetta gratuita – gestita secondo le regole Covid.

E chi non ha il pass? “Si chiede quindi a tutti i visitatori senza pass di parcheggiare in zona Artigiani ( segnalata ) o in altri parcheggi purché regolari e poi, passeggiare liberamente o prendere la navetta. Chi è dotato di pass dovrà esibirlo nei diversi punti di controllo predisposti dall’Amministrazione Comunale”. Come detto avranno libero accesso e biciclette e chi in auto, ha contrassegno per disabilità.

Dubbi? Ecco tutte le domande e le risposte sul Montevecchia pass