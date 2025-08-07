de abendata

Il tagliando vincente è stato acquistato nella ricevitoria sulla Strada Statale 36 al km 30,083.

La Lombardia si conferma terra di fortuna con il Gratta e Vinci: in pochi giorni, sono state registrate tre maxi vincite in tre diverse province della regione, per un totale complessivo di 1,2 milioni di euro.

A catturare subito l’attenzione è Molteno, in provincia di Lecco, dove un fortunato giocatore ha conquistato 500.000 euro grazie a un tagliando Mega Miliardario New, acquistato nella ricevitoria sulla Strada Statale 36 al km 30,083. Un colpo davvero importante che ha messo in luce questa piccola località brianzola.

Molteno: maxi vincita al Gratta e Vinci da 500mila euro

Ma la fortuna ha baciato anche altre zone della Lombardia. A Lissone, in provincia di Monza e Brianza, presso la ricevitoria di via della Pinacoteca 1, è stato venduto un tagliando New Tutto per Tutto da 5 euro che ha fruttato il premio massimo da 500.000 euro.

Infine, come riporta Agimeg, a Brescia, nella ricevitoria di via Lucio Fiorentini 54, un giocatore ha centrato una vincita da 200.000 euro con un tagliando Crucijolly, il premio massimo disponibile con questo biglietto.

Tre fortunati colpi in poco tempo, che confermano la Lombardia come una delle regioni più fortunate al gioco del Gratta e Vinci.