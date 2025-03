Si riunirà il prossimo 17 marzo 2025 il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco, con l’obiettivo di condividere le criticità di mobilità del territorio lecchese e identificare modalità operative per possibili soluzioni.

Mobilità a Lecco: il 17 marzo il Tavolo per la competitività e lo sviluppo

Interverranno per fornire elementi utili al confronto i referenti apicali per il sistema stradale, le ferrovie, la navigazione lacuale, rispettivamente l’ing. Pietro Gualandi, responsabile Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Lombardia di ANAS, l'ing. Michele Rabino, responsabile Sviluppo Infrastruttura Area Nord Ovest di RFI e l'arch. Ilaria Spinelli, responsabile della Direzione Investimenti Soppressioni di RFI, e il dott. Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Gestione Navigazione Laghi, nonché Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco e Mattia Micheli vicepresidente della Provincia di Lecco.

Nel corso dell'incontro verrà affrontato anche il tema delle ormai imminenti Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con un aggiornamento sulle progettualità in via di realizzazione, le previste ricadute per il territorio, le sinergie e le potenzialità che potranno essere sviluppate nell'ambito della collaborazione tra l'area vasta lacuale e la Valtellina.

La convocazione del Tavolo, i cui lavori saranno coordinati da Daniele Pozzi, conferma la volontà della Camera di Commercio di Como-Lecco di dare sostegno allo sviluppo dell’area vasta lariana anche mediante il rafforzamento degli strumenti di governance territoriale e un’azione di coordinamento e di confronto con tutti gli stakeholder.