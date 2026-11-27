Giovedì 10 dicembre a Lariofiere il Galà degli Auguri – Cena del Cuore. In programma testimonianze, sottoscrizione a premi e un’asta solidale per sostenere i progetti della Fondazione in Italia e nel mondo.

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Una cena per scambiarsi gli auguri di Natale, ma soprattutto per trasformare una serata in un aiuto concreto per i bambini che vivono in condizioni di fragilità. È questo l’obiettivo del Galà degli Auguri – Cena del Cuore, in programma giovedì 10 dicembre 2026 a Lariofiere, a Erba, promosso dal Gruppo Laghi di Mission Bambini ETS.

Mission Bambini, il Gruppo Laghi chiama a raccolta il territorio: una cena per aiutare i bambini in difficoltà

L’intero ricavato sarà destinato ai progetti della Fondazione, nata a Milano nel 2000 e impegnata in Italia e nel mondo per garantire ai più piccoli salute, istruzione e opportunità di crescita. L’appuntamento rappresenta anche una delle prime iniziative pubbliche del nuovo Gruppo Laghi, nato lo scorso settembre dall’unione delle realtà di Lecco e Como nell’ambito della riorganizzazione territoriale della Fondazione.

A coordinare il gruppo è Francesca Fiori Galli, volontaria di Mission Bambini fin dagli inizi dell’esperienza lecchese. L’obiettivo è mettere in rete nuove energie e coinvolgere cittadini, associazioni e imprese del territorio. «Questa serata vuole essere innanzitutto un momento di incontro e condivisione, ma anche un’occasione per far conoscere più da vicino Mission Bambini e i progetti che sosteniamo. Con la nascita del Gruppo Laghi abbiamo scelto di unire le forze di Lecco e Como, mettendo a disposizione nuove energie e competenze. Il nostro desiderio è costruire una rete sempre più ampia di persone che credano nel valore della solidarietà e vogliano contribuire concretamente a migliorare la vita dei bambini», spiega Beppe Mambretti, coordinatore e referente dello Sviluppo territoriale per Ambassador e volontari della Fondazione.

La serata sarà anche un’occasione per conoscere da vicino le attività dell’ente e i progetti sostenuti, attraverso testimonianze, contributi video dedicati anche agli interventi in Tanzania e un aggiornamento sulle iniziative realizzate. Parteciperà il direttore generale di Mission Bambini, Stefano Oltolini.

Accanto alla cena, non mancheranno le iniziative per raccogliere fondi: un banco natalizio, un banco torte, una sottoscrizione a premi con 26 vincite e una speciale asta dei centrotavola. Tra i premi figurano un soggiorno con cena per due persone all’Hilton Turin Centre, cinque abbonamenti tra Nameless Winter e Nameless Festival, ingressi a QC Terme, una cena per due al Bela Tusa di Milano, trattamenti e prodotti cosmetici, una pizza gourmet vista lago da Giovannino Bistrot con Pizza a Malgrate, oltre a buoni acquisto e omaggi offerti dagli esercizi commerciali.

La partecipazione alla cena costa 35 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini sotto i 12 anni. Per informazioni e prenotazioni, anche via WhatsApp, è possibile contattare il numero 351 9260560. Al momento della prenotazione occorre segnalare eventuali intolleranze alimentari.

«Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza. Dietro ogni iniziativa ci sono bambini, famiglie e comunità che hanno bisogno di opportunità concrete per costruire il proprio futuro – commenta Francesca Fiori Galli – Ci auguriamo che questa serata possa essere partecipata e che diventi un appuntamento capace di unire sempre più il nostro territorio intorno a una causa importante».