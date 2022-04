Miss Mamma Italiana: premiata una lecchese

Bellezza e non solo

Sara Gallidoro, mamma di Thomas e Christian, di 12 ed 8 anni è Miss Mamma Italiana Gold in Gambe

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per Miss Mamma Italiana 2022, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Ieri, domenica 10 aprile 2022, al Parco della Feste di Maccagno, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche e tra le premiate c'è anche una meratese.

Miss Mamma Italiana: premiata una meratese

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione LAURA DI PIETRO, 35 anni, commerciante, di Sangiano (VA), mamma di Cristian di 3 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a FEDERICA MARANGONI, 46 anni, operaia, di Porto Ceresio (VA), mamma di Matteo e Diego, di 12 e 5 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a TITA PETRONELLA, 68 anni, infermiera, di Brenna (CO), mamma di Piero, Davide e Daniela, di 49, 42 e 33 anni.

Queste le altre mamme premiate che, insieme a Laura Di Pietro, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”, in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” NICOLE CARROZZO, 32 anni, casalinga, di Induno Olona (VA), mamma di Emanuele ed Alyssa, di 4 e 2 anni;

◦ “Glamour” VALENTINA MABRITTO, 38 anni, impiegata, di Fusine (SO), mamma di Chiara, Nicole, Greta e Filippo, di 13, 10, 5 e 2 anni;

◦ “ Solare” ELENA BOSSI, 38 anni, impiegata, di Vergiate (VA), mamma di Leonardo e Caterina, di 5 e 3 anni;

◦ “Fashion” MARIA RAIMONDO, 36 anni, operaia, di Varese, mamma di Sarah e Martina, di 9 e 6 anni;

◦ “Eleganza” ILARIA SORZE, 38 anni, impiegata, di Castronno (VA), mamma di Leonardo di 12 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” VALENTINA PERUZZOTTI, 41 anni, estetista, di Somma Lombardo (VA), mamma di Silvia, Alice e Luca, di 11, 8 e 6 anni;

◦ “Dolcezza” SILVIA ROCCO, 35 anni, casalinga, di Luino (VA), mamma di Giulia e Daniele, di 12 e 7 anni e di Alessio di 5 mesi;

◦ “Radiosa” ELISA ODDO, 33 anni, casalinga, di Bardello (VA), mamma di Riccardo e Leonardo, di 5 ed 1 anno;

◦ “Simpatia” IGBALLE KRASNIQI, 37 anni, barista, di Maccagno (VA), mamma di Suela e Rajan, di 13 e 7 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen (dai 56 anni a salire):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” SARA GALLIDORO, 48 anni, insegnante, di Merate (LC), mamma di Thomas e Christian, di 12 ed 8 anni;

◦ “Gold Radiosa” IVANA COSENTINO, 47 anni, oss, di Piscina (TO), mamma di Oscar di 13 anni;

◦ “Gold Romantica” ASSUNTA PATERNO, 49 anni, casalinga, di Canzo (CO), mamma di Omar e Michael;

◦ “Gold Arianne” MARINELLA CATALDI, 54 anni, baby sitter, di Erba (CO), mamma di Daniele di 31 anni;

◦ Evergreen Simpatia” MARIA STELLA ROSELLI, 65 anni, collaudatrice di auto, di Beinasco (TO), mamma di Marco e Veronica, di 41 e 31 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Solidea Bramante vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa 2021”. Ospiti d’onore le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero le vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it