Lecco e l’intera provincia lecchese al centro del sistema ferroviario potenziato da Trenord per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Durante l’evento, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, il servizio ferroviario regionale sarà rafforzato con 120 corse aggiuntive al giorno, per un’offerta complessiva di 2.500 treni giornalieri, facilitando gli spostamenti di atleti, staff, tifosi e visitatori.

Milano Cortina 2026: Lecco snodo chiave dei collegamenti Trenord tra Milano e la Valtellina

La linea Milano–Tirano, asse strategico per raggiungere le venue olimpiche di Bormio e Livigno, vedrà un potenziamento senza precedenti. I treni circoleranno dalle 4 del mattino alle 3 di notte, con una corsa ogni 30 minuti per direzione.

Tutte le corse fermeranno a Lecco, confermando il capoluogo come snodo centrale del sistema ferroviario lombardo durante i Giochi. Accanto a Lecco, saranno serviti in modo capillare anche i principali comuni della provincia lecchese affacciati sul Lario Orientale:

Abbadia Lariana

Mandello del Lario

Lierna

Varenna

Bellano

Colico

Una corsa all’ora effettuerà fermata in ciascuno di questi comuni, rafforzando l’accessibilità dell’intero territorio lecchese e valorizzandone la funzione di collegamento tra l’area metropolitana milanese e l’arco alpino.

Servizi dedicati e stazioni presidiate nel Lecchese

Durante il periodo olimpico sarà esteso l’orario di apertura delle biglietterie, inclusa quella di Lecco, mentre verranno potenziati i presìdi di assistenza, controllo e sicurezza nelle stazioni principali. L’azienda rafforzerà inoltre la presenza di personale per manutenzione, pulizia e gestione dell’esercizio, con mezzi di riserva pronti a intervenire nei nodi strategici della rete, tra cui Lecco e Colico.

Per consentire il potenziamento della direttrice principale verso Milano, dal 6 al 22 febbraio le linee locali Lecco–Colico–Sondrio saranno sostituite da servizi bus, garantendo comunque l’interscambio ferroviario a Bellano e Morbegno. Resterà attivo fino all’1 di notte il collegamento Colico–Chiavenna.

Collegamenti serali e festivi: Lecco sempre più connessa

Anche il servizio suburbano sarà esteso: la linea S8 Milano–Carnate–Lecco offrirà una corsa ogni 30 minuti anche nei giorni festivi, come già avviene nei feriali. Inoltre, Lecco rientra tra le destinazioni raggiungibili con le ultime corse notturne da Milano, con partenze fino alle 2–2.30 da Milano Porta Garibaldi, Cadorna e Rogoredo.

Un territorio protagonista dei Giochi

Con questo piano straordinario, Lecco e i comuni della sua provincia diventano parte integrante dell’infrastruttura olimpica lombarda, non solo come territorio di transito, ma come sistema urbano e turistico pienamente inserito nei flussi di Milano Cortina 2026.

Le informazioni aggiornate su itinerari, orari e acquisto biglietti sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.