La Prefettura di Lecco ha recentemente avviato una nuova gara per individuare operatori economici che possano garantire l’accoglienza dei migranti sul territorio della provincia.

Migranti a Lecco: servono altri 200 posti

Questa decisione arriva dopo l'esperienza dello scorso anno, quando erano state indette quattro gare per reperire posti di accoglienza. Le gare passate avevano l'obiettivo di individuare unità abitative in grado di ospitare diverse capacità, da 50 fino a 100 posti, e di trovare strutture collettive con una capienza di circa 50 persone. Inoltre, una gara era stata organizzata per il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Airuno, con una capacità di 70 posti.

Nonostante gli sforzi, solo tre delle quattro gare hanno portato a un’aggiudicazione che ha garantito 280 posti di accoglienza, un numero comunque insufficiente rispetto al fabbisogno complessivo di circa 970 posti, come spiegato dall’Ufficio Territoriale del Governo.

Questo ha messo in luce la difficoltà di soddisfare le esigenze di accoglienza sul territorio lecchese.

La Prefettura ha sottolineato l’urgenza di garantire la continuità del servizio di accoglienza per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale già ospitati nelle strutture e, al contempo, prepararsi a fronteggiare eventuali ulteriori necessità di accoglienza.

La nuova gara, quindi, mira a colmare il gap esistente, prevedendo l’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di accoglienza, con l’obiettivo di assicurare un numero adeguato di posti, circa 200, da distribuire tra centri collettivi e singole unità abitative, entrambe con una capienza massima di 50 persone.

I soggetti interessati sono chiamati a presentare la documentazione richiesta entro il prossimo 24 aprile presso la Prefettura di Lecco. Questo nuovo passo si inserisce in un piano più ampio volto a rispondere alle crescenti esigenze di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo, in un periodo in cui le necessità del territorio sono in costante evoluzione