Un impegno consolidato, quello di Iperal nel sociale, che anche quest’anno si è concretizzato nell’iniziativa “La Spesa che fa Bene”. L’edizione 2026 ha confermato l’ampio coinvolgimento dei clienti che hanno aderito esprimendo oltre sei milioni di preferenze. Le votazioni hannoconsentito di determinare le classifiche finali e distribuire contributi economici a 250associazioni, suddivise nei territori in cui Iperal è presente con i suoi supermercati. Le preferenze espresse dai clienti hanno definito le cinque classifiche territoriali: Valtellina eAlto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica, Valli Bergamasche e Bergamo. Alle prime tre classificate di ogni area è stato assegnato un contributo di 8.000 euro; 5.000 euro alle associazioni classificate al 4° e 5° posto; 3.000 euro a quelle dal 6° all’8° posto; 1.000euro alle associazioni dal 9° al 20° posto. Le associazioni in graduatoria, dal 21° al 50° posto, hanno ricevuto un contributo pari a 500 euro.

Michy…Sempre con noi e Volontari del soccorso di Calolzio premiati da Iperal con “La Spesa che fa bene”

Nell’area di Lecco e Como i primi tre posti in classifica sono andati alle seguenti associazioni:

• 1° posto – Associazione Michy…Sempre con noi ODV di Abbadia Lariana (LC)

• 2° posto – Volontari Del Soccorso Di Calolziocorte ODV

• 3° posto – I Randagi Animal’s Dream APS di Erba (CO)

La Presidente Paola Gusmeroli dell’Associazione Michy…Sempre con noi ODV, commenta così il risultato ottenuto: “Grazie al primo premio della Spesa che fa Bene, possiamo dare un’ulteriore contributo al progetto di ristrutturazione della casa vacanza di ABG per bimbi

oncologici a Lesa sul Lago Maggiore. Questo permetterà loro di godere di una parentesi di normalità e svago fra una cura e l’altra. Ringraziamo Iperal e tutti coloro che credono nei nostri progetti”.

Valtellina e Alto Lario

Ad ottenere il contributo di 8.000 euro sono state:

• 1° posto – E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali ODV – Sezione Provinciale di Sondrio

• 2° posto – Croce Azzurra ODV – Porlezza (CO)

• 3° posto – Volontari 3 Valli di Prata Camportaccio (SO)

A commentare l’ottimo risultato raggiunto con 181.617 preferenze: “La sezione provinciale dell’Ente Nazionale Protezione Animali – dichiara il Presidente Sara Plozza – è molto orgogliosa del risultato ottenuto nell’iniziativa “La Spesa Che Fa Bene” promossa da Iperal. Desideriamo ringraziare tutte le persone che ci hanno accordato la loro fiducia e Iperal che ogni anno promuove questa iniziativa a favore delle associazioni presenti sul territorio. […] La somma gentilmente donataci da Iperal sarà totalmente utilizzata per il benessere dei nostri ospiti, essendo E.N.P.A. una realtà che vive solo di volontariato e beneficienza e per il nostro progetto di educazione all’affettività con i centri estivi per permettere a più bambini di visitare la nostra struttura. Quei bambini sono il nostro futuro e il modo migliore è aiutarli a crescer erispettosi delle altre forme di vita. ”

Valcamonica e Valseriana

A conquistare i primi tre posti della classifica sono state:

• 1° posto – Abio Esine di Esine (BS)

• 2° posto – Oasi Animale ODV di Esine (BS)

• 3° posto – Comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica – Sebino ODV di Esine (BS)

«Con questo contributo renderemo il Nido dell’ospedale di Esine (BS) un ambiente più caldo e sicuro, dotandolo di tutto il necessario per le prime “coccole” ai neonati e il supporto alle neomamme. La vostra fiducia ci permette di rendere la degenza un momento più umano

possibile». Con queste parole, Lorella Scolari, responsabile comunicazione della sezione di Esine dell’ABIO, ha ringraziato tutte le persone che hanno consegnato all’associazione il podio della classifica di Valcamonica e Valseriana.

Bergamo e provincia

Nell’area della provincia di Bergamo hanno conquistato il podio della classifica:

• 1° posto – L’Associazione Amici della Pediatria ETS ODV di Bergamo (BG)

• 2° posto – ABIO – Associazione per il bambino in ospedale Bergamo – ODV

• 3° posto – La Casa di Leo – EOS APS – di Treviolo (BG)

Prima classificata a Bergamo e provincia è l’associazione Amici della Pediatria ETS. La vincita sosterrà il progetto “Le Casette”, che «offre ospitalità e alloggio protetto alle famiglie dei piccoli pazienti in cura presso i reparti pediatrici dell’Ospedale di Bergamo, permettendo ai bambini di vivere il percorso di cura circondati dall’affetto dei propri cari e mantenendo intatta la dimensione familiare fondamentale per il loro benessere emotivo e pedagogico, con professionisti attivi nel percorso di crescita», spiega la presidente Milena Lazzaroni.

Area di Milano e Monza Brianza

Infine, nelle zone di Milano e Brianza i primi tre posti sono stati così ripartiti:

• 1° posto – Fondazione Maria Letizia Verga ETS di Monza (MB)

• 2° posto – Gli Amici del Randagio di Mariano Comense (CO)

• 3° posto – Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Bovisio Masciago (MB)

Anche quest’anno nell’area di Monza Brianza e Milano, la Fondazione Maria Letizia Verga ETS ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei clienti, la Vicepresidente Mariapaola Verga dichiara: “Grazie a Iperal e alle persone che ci hanno scelti per sostenere il Residence Maria Letizia Verga, la nostra casa di accoglienza per bambini in cura per leucemie e linfomi al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Dal 1999 è una casa lontano da casa, dove le famiglie trovano accoglienza e serenità nel percorso di cura. In questi anni abbiamo accolto oltre 5.000 persone, grazie alla fiducia e generosità di chi ha creduto insieme a noi in un sogno: guarire un bambino in più. E insieme, anche grazie a voi, possiamo continuare a farlo.”

L’iniziativa conferma ancora una volta il forte legame tra Iperal, Fondazione AG&B Tirelli, il territorio e il mondo del volontariato, valorizzando il ruolo delle associazioni che ogni giorno operano a favore delle comunità locali. Anche quest’anno “La Spesa che fa Bene” ha trasformato un gesto quotidiano come fare la spesa in un aiuto concreto per centinaia di realtà che ogni giorno si prendono cura delle persone e del territorio. Un risultato che conferma come la collaborazione tra clienti, associazioni e Iperal/Fondazione AG&B Tirelli possano generare valore condiviso, sostegno reale e nuove opportunità per le comunità locali.