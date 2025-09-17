Sabato 20 settembre 2025 alle 11, nel ’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, in via Tonale n.28, il Prefetto Paolo Ponta consegnerà 9 Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della provincia che, durante l’ultimo conflitto mondiale, furono deportati e internati nei lager nazisti o destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.
Medaglie d’onore alla memoria di 9 lecchesi deportati nei lager nazisti
I riconoscimenti verranno consegnati ai familiari di:
-
Mario Beretta, classe 1918, di Rogeno
-
Mario Cattaneo, nato nel 1920 a Calolziocorte e vissuto a Olginate
-
Calisto Colombi, del 1922, di Cesana Brianza
-
Giovanni Battista Colombo, classe 1919, di Cesana Brianza
-
Natale Goretti, nato nel 1917 a Ballabio
-
Domenico Magni, classe 1918, di Introbio
-
Giovanni Riccotti, del 1917, di Valmadrera
-
Emilio Riva, classe 1918, di Galbiate
-
Francesco Amedeo Tenderini, nato nel 1918 a Premana
L’iniziativa rappresenta un momento importante di memoria e riconoscimento verso quei cittadini che hanno subito le atrocità della guerra. La cerimonia sarà l’occasione per onorarne il sacrificio e tramandarne la storia alle future generazioni.
La Prefettura invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa significativa cerimonia, testimonianza di rispetto e gratitudine verso chi ha vissuto uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese.