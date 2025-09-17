lecco

Medaglie d’onore alla memoria di 9 lecchesi deportati nei lager nazisti

L’iniziativa rappresenta un momento importante di memoria e riconoscimento verso quei cittadini che hanno subito le atrocità della guerra. La cerimonia sarà l’occasione per onorarne il sacrificio e tramandarne la storia alle future generazioni.

Medaglie d’onore alla memoria di 9 lecchesi deportati nei lager nazisti

Lecco · 17/09/2025 alle 16:55

Sabato 20 settembre 2025  alle 11, nel ’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, in via Tonale n.28, il Prefetto Paolo Ponta consegnerà 9 Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della provincia che, durante l’ultimo conflitto mondiale, furono deportati e internati nei lager nazisti o destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Medaglie d’onore alla memoria di 9 lecchesi deportati nei lager nazisti

I riconoscimenti verranno consegnati ai familiari di:

  • Mario Beretta, classe 1918, di Rogeno

  • Mario Cattaneo, nato nel 1920 a Calolziocorte e vissuto a Olginate

  • Calisto Colombi, del 1922, di Cesana Brianza

  • Giovanni Battista Colombo, classe 1919, di Cesana Brianza

  • Natale Goretti, nato nel 1917 a Ballabio

  • Domenico Magni, classe 1918, di Introbio

  • Giovanni Riccotti, del 1917, di Valmadrera

  • Emilio Riva, classe 1918, di Galbiate

  • Francesco Amedeo Tenderini, nato nel 1918 a Premana

L’iniziativa rappresenta un momento importante di memoria e riconoscimento verso quei cittadini che hanno subito le atrocità della guerra. La cerimonia sarà l’occasione per onorarne il sacrificio e tramandarne la storia alle future generazioni.

La Prefettura invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa significativa cerimonia, testimonianza di rispetto e gratitudine verso chi ha vissuto uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese.

Tu cosa ne pensi?