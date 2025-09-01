La fortuna ha scelto Lecco nel concorso del SuperEnalotto di sabato 30 agosto 2025.

Maxi vincita al SuperEnalotto a Lecco

Un giocatore locale ha centrato un “1 Punto 5”, portandosi a casa 58.934,79 euro grazie a una giocata effettuata al Sisal Caffè Del Borgo, in Via Redipuglia 2, gestito da Xu Shuli, nella sona del villaggio di Germanedo, davanti al campo sportivo e a pochi passi dal Parco dell’eremo.

Una cifra che, seppur lontana dal Jackpot, regala comunque un’emozione enorme e conferma quanto il gioco possa sorprendere in ogni angolo del Paese.

Non è stato centrato il “6”, e il Jackpot continua a crescere: per il concorso di martedì 2 settembre 2025 saranno in palio 45,7 milioni di euro, una cifra che mantiene alta l’attenzione degli appassionati di tutta Italia. La combinazione vincente dell’estrazione di sabato 30 agosto è stata: 30 – 43 – 46 – 62 – 73 – 90 – J 35 – SS 73.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato ha distribuito complessivamente 318.175 vincite, tra premi di vario importo, dimostrando ancora una volta la popolarità del gioco tra gli italiani.

Per Lecco, la vincita rappresenta un piccolo momento di festa e un promemoria che, a volte, la fortuna può bussare anche alla porta della quotidianità.