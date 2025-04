Sabato 5 aprile 2025 si è tenuta a Milano l'Assemblea nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), un appuntamento cruciale per la vita associativa del Corpo, che ha visto anche la presenza di una rappresentanza del Club Alpino Italiano. Durante l'assemblea è stata sancita la rielezione del Presidente nazionale e il rinnovo della Direzione nazionale, che rimarranno in carica per i prossimi tre anni.

Maurizio Dellantonio riconfermato presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino

Maurizio Dellantonio, originario di Moena (Trentino), è stato confermato alla guida del Soccorso Alpino e Speleologico per il suo quarto e ultimo mandato. Con la sua rielezione, il Presidente Dellantonio intende continuare a onorare il ruolo che gli è stato affidato, con un forte senso di responsabilità verso tutte le volontarie e i volontari che quotidianamente offrono il loro impegno per garantire interventi efficaci e tempestivi.

La Nuova Direzione Nazionale

Insieme al Presidente Dellantonio sono stati eletti i nuovi membri della Direzione nazionale: Alessandro Molinu di Buddusò (Sassari) è stato confermato come Vicepresidente vicario, mentre Roberto Bolza di Pieve di Bono-Prezzo (Trentino) ricoprirà il ruolo di Vicepresidente. Completano la Direzione i Consiglieri:

Alex Barattin (Belluno, Veneto)

Luca Franzese (Cerchiara di Calabria, Calabria)

Alberto Gabutti (Val della Torre, Piemonte)

Pino Giostra (Cuneo, Piemonte)

Fabrizio Masella (Genova, Liguria)

Andrea Placido (Cagliari, Sardegna)

Corrado Pesci (Roma, Lazio)

Renato Tessari (Bolzano, Alto Adige)



«Accolgo con grande senso di responsabilità e gratitudine la mia riconferma alla guida del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - ha dichiarato al termine dell’elezione, Maurizio Dellantonio - Sarà il mio quarto e ultimo mandato, e intendo onorarlo fino in fondo, consapevole del ruolo che mi è stato affidato. Il mio primo pensiero va a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno, con dedizione e competenza, mettono a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e il proprio cuore per aiutare chi è in difficoltà. È per loro che assumo nuovamente questo impegno, con l’obiettivo di rappresentarli al meglio e dare voce al valore del loro operato. Il Soccorso Alpino e Speleologico è un assetto fondamentale per il nostro Paese: garantisce un servizio di altissima qualità, una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e competenze tecnico-sanitarie riconosciute e indiscutibili. Sarà fondamentale, nei prossimi anni, proseguire lungo la strada tracciata in questi anni, accrescendo le nostre capacità, investendo nella formazione, promuovendo con ancora più forza la cultura della prevenzione e rafforzando la collaborazione con gli altri enti e istituzioni che da sempre ci sono vicine e condividono il nostro percorso, nel segno del dialogo costruttivo e della condivisione di obiettivi, per rendere ancora più efficace il nostro intervento a favore di chi ha bisogno di aiuto e di livelli essenziali di assistenza garantiti da un sistema che deve saper essere diretto, efficiente e vicino alle persone».

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha infine espresso un sentito ringraziamento ai membri uscenti della Direzione nazionale: Mauro Guiducci (già vicepresidente), Roberto Bartola e Fabio Bristot, per il prezioso lavoro svolto in questi anni a favore del Corpo e della sua missione.