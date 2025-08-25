Mandello: niente occupazioni straordinarie di suolo pubblico per il Motoraduno Moto Guzzi 2025

Evento dall’11 al 14 settembre

Stop temporaneo alle concessioni straordinarie di suolo pubblico per garantire sicurezza e fluidità durante il Motoraduno 2025

L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario ha comunicato che, in occasione del Motoraduno Internazionale Moto Guzzi, in programma dall’11 al 14 settembre 2025, non saranno concesse occupazioni di suolo pubblico aggiuntive a favore di esercizi pubblici e attività commerciali.

LEGGI ANCHE Motoraduno Guzzi 2025, svelato il programma del grande evento

Mandello del Lario: niente occupazioni straordinarie di suolo pubblico per il Motoraduno Moto Guzzi 2025

La decisione arriva in seguito alla ridotta disponibilità di parcheggi dovuta ai lavori in corso nell’area della stazione e alle criticità di viabilità già riscontrate durante l’edizione precedente. A queste si aggiungono problematiche legate a subconcessioni commerciali, occupazioni della sede stradale e organizzazione di eventi non concordati, fattori che avevano compromesso la fluidità del traffico, in particolare per le motociclette, e la sicurezza generale della manifestazione.

«Nell’ottica di riportare il Motoraduno al suo vero spirito, quest’anno abbiamo scelto di sospendere le concessioni straordinarie di suolo pubblico. Una pausa necessaria per ritrovare l’essenza autentica della manifestazione e garantire una gestione più ordinata e sicura per tutti i partecipanti e residenti» ha commentato il Sindaco Riccardo Fasoli.

Questa misura mira quindi a garantire un’edizione più sicura e organizzata del Motoraduno, preservandone il carattere storico e l’esperienza autentica per tutti gli appassionati della Moto Guzzi.