Mandello del Lario celebra una nuova eccellenza gastronomica: l’Osteria Sali e Tabacchi, situata nella frazione Maggiana, è tra le “chiocciole” della guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food, presentata lunedì 20 ottobre 2025 a Milano.
Mandello conquista Slow Food: Sali e Tabacchi tra le Osterie d’Italia 2026
Un riconoscimento prestigioso che premia la qualità, la passione e la cura dei dettagli di una realtà a conduzione familiare. Dal 1999, la famiglia Lafranconi propone piatti di pesce di lago, ricette della tradizione e audaci contaminazioni con la cucina orientale, conquistando i palati più esigenti e Slow Food stessa.
Tra le altre eccellenze lombarde citate nella guida, spiccano l’Altro Agriturismo Polisena di Pontida (BG), noto per la cucina vegetale dello chef Francesco Locatelli, e la Trattoria Visconti di Ambivere (BG).
Con la chiocciola di Slow Food, Mandello del Lario entra così nel ristretto elenco dei 337 locali lombardi premiati per cucina, ambiente e accoglienza, confermando il proprio ruolo di protagonista nella scena gastronomica della regione.
Osterie d’Italia 2026, le chiocciole lombarde
Visconti – Ambivere (BG)
Le Frise – Artogne (BS)
La Piana – Carate Brianza (MB)
Stazione – Castel d’Ario (MN)
Hostaria Viola Castiglione delle Stiviere (MN)
Tamì – Collio (BS)
Finil del Pret – Comezzano-Cizzago (BS)
Ristorobie – Cusio (BG)
Da Sapì – Esine (BS)
Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI)
Antica Trattoria Piè del Dos – Gussago (BS)
Trattoria delle Miniere – Lenna (BG)
Al Resù – Lozio (BS)
Sali e Tabacchi – Mandello del Lario (LC)
Trattoria del Nuovo Macello – Milano
Trattoria Masuelli San Marco – Milano
Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (PV)
Guallina – Mortara (PV)
Trattoria dell’Alba – Piadena Drizzona (CR)
Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (CR)
Polisena l’Altro Agriturismo – Pontida (BG)
Via Vai – Ripalta Cremasca (CR)
Osteria del Campanile – Torrazza Coste (PV)
QUI tutte le “chiocciole” italiane
I numeri della guida
- 1980 osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati
- più di 250 collaboratori sparsi su tutto il territorio italiano
- inserto per i Locali Quotidiani, con 161 segnalazioni
- 337 locali premiati con la Chiocciola per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con Slow Food
- 223 locali premiati con il Bere Bene, un riconoscimento per l’accurata selezione di bevande: birre artigianali, succhi, infusi, cocktail e distillati
- 592 locali premiati con la Bottiglia per la curata selezione di vini