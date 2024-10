Maltempo: non solo la Lecco Ballabio, chiusa anche Villa Monastero. Domani ancora pioggia

L'ondata di maltempo che ha colpiti ieri, marted8 8 ottobre la provincia di Lecco, creando grossi disagi (ricordiamo che al momento è ancora chiusa la Lecco Ballabio per allagamento) ha provocato danni anche a Villa Monastero, la splendida dimora di Varenna.

Maltempo: non solo la Lecco Ballabio, chiusa anche Villa Monastero

Per questo l'Amministrazione provinciale, che gestisce la villa e il giardino botanico, ha deciso, questioni di sicurezza di chiudere la dimora. "Villa Monastero resterà chiusa ai visitatori per alcuni giorni per questioni di sicurezza legate al maltempo - hanno infatti annunciato oggi, mercoledì 8 ottobre da Villa Locatelli - I lavori di ripristino verranno effettuati il prima possibile, comunicheremo al più presto le date di riapertura".

Domani ancora pioggia

Intanto il territorio è alle prese con la conta dei danni. Tra le zone più colpite ancora una volta quella dell'Oggionese dove si sono verificati diversi allagamenti. "L'emergenza idraulica che ha colpito ieri il nostro territorio è rientrata - hanno sottolineato dal Comune di Molteno - L'Amministrazione comunale è stata impegnata per l'intera giornata con sopralluoghi sul campo, in collaborazione con le forze dell'ordine e la Protezione Civile".

"Questo monitoraggio ha permesso di identificare ulteriori aspetti del territorio che verranno segnalati agli enti competenti per attenzionare le criticità. Un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile, che ha lavorato fino a tarda notte nelle situazioni di maggiore criticità, e al Sindaco, che è rimasto in costante contatto con il Centro di Coordinamento della Sicurezza (CCS), informando direttamente il Prefetto e le forze dell'ordine. Grazie anche alla Protezione Civile dei comuni limitrofi per la loro prontezza e disponibilità. Si invitano tutti i cittadini coinvolti a segnalare eventuali danni riscontrati. Si ricorda infine che domani, giovedì 10 ottobre, è prevista una nuova perturbazione intensa. Siete quindi invitati a mantenere un alto livello di attenzione e cautela, soprattutto nelle zone a rischio esondazione".

Il transito ravvicinato di due perturbazioni atlantiche causa instabilità infatti con abbondanti precipitazioni fino a giovedì 10, seppure parzialmente intervallate da una temporanea pausa dei fenomeni durante la giornata di oggi, mercoledì 9. A seguire condizioni di maggiore stabilità, seppure in un contesto di nuvolosità variabile a causa di un terzo sistema depressionario collocato sul vicino atlantico.