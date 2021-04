Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open Day dedicato alle malattie reumatiche.

Malattie Reumatiche: terza edizione dell’(H)Open Day di Fondazione Onda

“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva – dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni e consulenze virtuali approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”.

“Appuntamenti come questo rappresentano utili occasioni per fare prevenzione e diagnosi precoci di malattie reumatiche, i cui effetti invalidanti possono essere prevenuti prima che i sintomi diventino evidenti e dolorosi – dichiara Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco – Proprio per questo motivo abbiamo prontamente aderito all’evento del 3 maggio promosso da Fondazione Onda. Le circostanze ci obbligano purtroppo ad evitare il contatto diretto con le persone, ma ci siamo organizzati per rispondere ai bisogni e alla esigenze della nostra utenza rosa prestando particolare attenzione a questo tema”.

Gli Ospedali di Lecco e Merate aderiscono all’iniziativa organizzata da Onda offrendo gratuitamente diversi servizi nella giornata del 3 maggio:

Colloquio con il Medico Reumatologo – Dottoressa Nicoletta Manzocchi

“La spondilite anchilosante: dai risposta al tuo mal di schiena”

Raggiungibile telefonicamente al numero 039/5916087, dalle 14:30 alle 17:00

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email: n.manzocchi@asst-lecco.it

Colloquio con il Medico Reumatologo – Dottor Ugo Pozzetti

“ Quando il mal di schiena è di natura infiammatoria?”

Raggiungibile telefonicamente al numero 0341/253342 , dalle 14:00 alle 16:00

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email : l.olivadoti@asst-lecco.it