Tra commozione e fede, la statua della Madonna Pellegrina di Fatima attraversa Merate e le sue frazioni, accompagnando la comunità in un intenso cammino di preghiera, incontro e speranza fino al 10 maggio

Grande partecipazione e profonda emozione a Merate, dove nel tardo pomeriggio di domenica 26 aprile è giunta la statua della Madonna Pellegrina di Fatima. L’accoglienza è avvenuta all’ospedale Mandic, con la presenza di centinaia di fedeli.

Il percorso della statua in città continuerà fino al 10 maggio, con diverse tappe nelle frazioni e momenti dedicati alla preghiera e alla riflessione.

Madonna di Fatima a Merate: un abbraccio di fede e speranza tra preghiere e grande partecipazione

Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 aprile, il simulacro sarà ospitato a Novate, dove il programma religioso prevede celebrazioni distribuite durante l’intera giornata: dalle messe del mattino alle 8.30 fino agli appuntamenti serali, passando per la recita del rosario.

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La serata di lunedì sarà dedicata all’adorazione eucaristica, mentre martedì alle 20.30 è previsto un momento di preghiera con la consacrazione dei giovani, seguito dalla messa delle 21.30.

Al termine di queste celebrazioni, la statua verrà trasferita in forma privata a Sartirana, dove resterà mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Anche in questa frazione del lago il programma sarà intenso, con messe e rosari lungo la giornata e la possibilità di confessioni nella mattinata di giovedì, dalle 9.30 alle 11.

Si tratta di un evento dal forte valore simbolico per la comunità: la presenza della Madonna di Fatima a Merate rappresenta infatti un ritorno storico. Già negli anni ’50, infatti, la città aveva accolto il simulacro grazie all’iniziativa del parroco don Franco Longoni, in un momento di grande partecipazione popolare.

Oggi come allora, le parrocchie locali propongono un’occasione di raccoglimento e affidamento, rivolta in particolare a famiglie, giovani e all’intera comunità, sotto la protezione materna di Maria.