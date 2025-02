Nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio 2024, è stato pubblicato sul portale della dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore" l’aggiornamento dei voti raccolti (si può votare fino al 10 aprile 2025).

Luoghi del cuore Fai: ultimo appello per votare i gioielli lecchesi

L'aggiornamento ha visto “volare” Villa Eremo-Serponti di Mirasole di Germanedo a poco più di 4600 voti, classificandosi al 47° posto in classifica nazionale, 11° regionale e secondo a livello della Provincia di Lecco dopo il traghetto di Imbersago. Segue la chiesa di S. Egidio a Bonacina, con la quale è stata instaurata una proficua collaborazione per iniziative condivise, valorizzando il percorso che unisce i due luoghi (Germanedo e Bonacina).

Sono state coinvolte altre associazioni del territorio (fra cui l’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”) e diverse scuole di ordine e grado. Diverse classi hanno partecipato a visite dedicate a villa Eremo. Il prossimo 16 marzo, come da comunicazione che manderemo a seguire, si terrà un importante concerto pianistico dedicato al compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907). Per sostenere il concerto il gruppo Amici di Germanedo ha organizzato il prossimo 1 marzo una serata gastronomica allietata da pizzoccheri con letture dialettali di Gianfranco Scotti (Associazione Giuseppe Bovara). Le idee e le iniziative dedicate alla riscoperta e alla rinascita di Villa Eremo si stanno moltiplicando grazie a questa corale e serena collaborazione tra gruppi e associazioni del territorio!

"Questo impegno sta dando i suoi frutti - spiegano gli Amici di Germanedo - è di pochi giorni fa la notizia che la ASST-Ospedale di Lecco, che recentemente ha messo in sicurezza l’edificio, ha commissionato uno studio di fattibilità per il recupero Villa Eremo-Serponti, destinandola a padiglione territoriale di Neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, per attività ambulatoriali e comunità terapeutica.

Si tratta di una splendida notizia che al contempo chiede un ultimo sforzo per raccogliere ulteriori firme: più il luogo viene conosciuto, più sarà facile prospettarne la rinascita!

COME VOTARE IL “LUOGO DEL CUORE DI LECCO 2025 – FINO AL 15 APRILE 2025.

Con un click su: https://fondoambiente.it/luoghi/villa-serponti-detta-villa-eremo?ldc

Con una firma cartacea presso

- Bar Circolo Promessi Sposi di Germanedo di Lecco – via Lombardia 7 (vicino all'Ospedale di Lecco), aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00

- Comune di Lecco (chiedere in portineria)

- Alimentari Previtali Battista - Via alla Chiesa, 34 Germanedo

- Bar Carpe Diem, Via On. Celestino Ferrario, 27/A Germanedo

- Frida Concept Caffè - Via alla Chiesa, 5 Germanedo