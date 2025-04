Il fascino del cinema ha fatto tappa a Barzio. Oggi, martedì 1 aprile 2024, Palazzo Manzoni e il centro storico del paese si sono trasformati in un set cinematografico per le riprese di Ligas, la nuova serie TV prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures. Protagonista della serie è Luca Argentero, che interpreterà l’avvocato Lorenzo Ligas, un penalista geniale, controverso, imprevedibile e affascinante.

Luca Argentero a Barzio: il centro storico diventa un set cinematografico

Ligas è l'uomo che tutti vorrebbero essere e che tutte vorrebbero conquistare, ma la sua carriera subisce una brusca frenata quando viene licenziato dal prestigioso studio legale per cui lavora, incapace di distinguere tra dovere e piacere. Per tornare in vetta, dovrà affrontare una sfida che non potrà vincere da solo.

La serie, composta da sei episodi, è tratta dal romanzo Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, pubblicato da Piemme. Alla regia troviamo Fabio Paladini, mentre la sceneggiatura è stata affidata a un team di autori composto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

"La magia del cinema è tornata a Barzio - ha commentato il sindaco Andrea Ferrari - e la nostra gratitudine va ad Andrea Cucchi, che ha proposto il nostro paese per le riprese, e a tutto lo staff di Fabula Pictures. Questa è una grande opportunità di visibilità per Barzio e per tutto il territorio, che si è dimostrato curioso ma anche accogliente e rispettoso delle esigenze della troupe".

Per le riprese nel palazzo comunale e nelle vie del centro, la produzione ha riconosciuto un contributo economico alla Biblioteca comunale e alle associazioni locali, valorizzando ulteriormente il legame tra il cinema e la comunità di Barzio